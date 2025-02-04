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  4. «Деньги на ветер!». Фаны отреагировали на переход Нико Гонсалеса в Ман Сити
Англия
04 февраля 2025, 23:40 |
332
1

«Деньги на ветер!». Фаны отреагировали на переход Нико Гонсалеса в Ман Сити

Нико Гонсалес подписал контракт с Манчестер Сити до 2029 года

04 февраля 2025, 23:40 |
332
1
«Деньги на ветер!». Фаны отреагировали на переход Нико Гонсалеса в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля «Манчестер Сити» официально объявил о подписании 23-летнего полузащитника Нико Гонсалеса из «Порту». Контракт подписан до 30 июня 2029 года, а сумма трансфера составила 60 миллионов евро, при этом 40% этой суммы принадлежит «Барселоне».

Нико Гонсалес начал свою карьеру в академии «Барселоны», а летом 2023 года перешел в «Порту». В этом сезоне он провел 29 матчей за португальский клуб, забив 7 голов и отдав 6 результативных передач. «Сити» в зимнее трансферное окно также подписал защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, а также форварда Омара Мармуша. На данный момент «Манчестер Сити» занимает 5-е место с 41 очком в АПЛ.

Фанаты «Сити» ждали подписания полузащитника, поэтому переход Гонсалеса восприняли позитивно. Они с нетерпением ждут дебюта игрока, так как в команде сейчас есть проблемы с составом.

Gold: «Наконец-то подписали полузащитника».

Arry: «За этот трансфер болельщики «Барсы» счастливы больше, чем «Сити».

Pulpy: «Отличное трансферное окно. Приятно видеть, что мы решили проблему слабых мест в составе. Хотя вы заставили нас ждать до самого конца».

Andrei Dubois: «Отличная возможность для Нико. Под руководством Пепа он должен полностью раскрыть свой потенциал».

SunRise: «Деньги на ветер!».

BradyEvs: «Я молюсь, чтобы он начал действовать прямо сейчас, нам это необходимо».

Blaqguy14: «Мадрид» должен быть уже напуган».

HAZARD: «Я хочу футболку с его автографом».

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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Дані Рохас
Еден Азар там вообще поплыл или тонкий тролинг?
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