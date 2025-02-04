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04 февраля 2025, 23:17 |
972
2

ФОТО. Вот это люди! Звездные гости на дне рождения жены Тьерри Анри

VIP-вечеринка

04 февраля 2025, 23:17 |
972
2
ФОТО. Вот это люди! Звездные гости на дне рождения жены Тьерри Анри
Instagram. Тьерри Анри, Андреа Раячич, Мирка и Роджер Федерер

Жена Тьерри Анри, Андреа Раячич, отметила свой 39-й день рождения.

Экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции поделился снимками с празднования и там оказалось очень много звездных гостей.

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Боснийскую модель пришли поздравить: Роджер Федерер со своей женой, бывший тренер швейцарца Иван Любичич, экс-футболист и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, дзюдоист Тедди Ринер, и кинорежиссер Гай Ричи.

«Такая веселая ночь празднования дня рождения Андреа Раячич вместе с бандой», – подписал пост Анри.

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фото lifestyle Тьерри Анри Дэвид Бекхэм
Максим Лапченко Источник: Instagram
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MCD-MEL
Федерер з мамою прийшов?))
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