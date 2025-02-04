ФОТО. Вот это люди! Звездные гости на дне рождения жены Тьерри Анри

Жена Тьерри Анри, Андреа Раячич, отметила свой 39-й день рождения.

Экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции поделился снимками с празднования и там оказалось очень много звездных гостей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Боснийскую модель пришли поздравить: Роджер Федерер со своей женой, бывший тренер швейцарца Иван Любичич, экс-футболист и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, дзюдоист Тедди Ринер, и кинорежиссер Гай Ричи.

«Такая веселая ночь празднования дня рождения Андреа Раячич вместе с бандой», – подписал пост Анри.