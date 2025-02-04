ФОТО. Милота дня. Дочь Зинченко в роли отца на Эмирейтс

Дочь Александра и Влады Зинченко, Ева, стала героиней дня в рубрике «Милота».

На аккаунте старшей дочери футболиста «Арсенала» и сборной Украины была опубликована фотография, на которой Ева позирует с мячом на пустом поле «Эмирейтс» – девочка попробовала себя в роли футболистки.

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«Королева Эмирейтс», «Маленькая болельщица», «Маленькая красавица» – девочку просто забросали комплиментами.

Напомним, что у Александра и Влады Зинченко есть и вторая дочь, которую назвали Лея.