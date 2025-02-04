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  4. ФОТО. Милота дня. Дочь Зинченко в роли отца на Эмирейтс
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04 февраля 2025, 22:47 |
1500
2

ФОТО. Милота дня. Дочь Зинченко в роли отца на Эмирейтс

Фото в коллекцию семьи Зинченко

04 февраля 2025, 22:47 |
1500
2
ФОТО. Милота дня. Дочь Зинченко в роли отца на Эмирейтс
Instagram. Ева Зинченко

Дочь Александра и Влады Зинченко, Ева, стала героиней дня в рубрике «Милота».

На аккаунте старшей дочери футболиста «Арсенала» и сборной Украины была опубликована фотография, на которой Ева позирует с мячом на пустом поле «Эмирейтс» – девочка попробовала себя в роли футболистки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Королева Эмирейтс», «Маленькая болельщица», «Маленькая красавица» – девочку просто забросали комплиментами.

Напомним, что у Александра и Влады Зинченко есть и вторая дочь, которую назвали Лея.

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фото lifestyle Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) Арсенал Лондон
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Tarae
Красотулька!
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+2
Serhii P.
щоб їй спробувати себе в ролі батька, потрібно присісти на лавочку
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-2
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