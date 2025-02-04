Жена Левандовски показала, как любит проводить время с мужем. Есть нюанс
Что не сделаешь ради рекламы...
Анна Левандовски, жена нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, рассказала об одном из любимых совместных занятий пары.
Анна опубликовала пост в Instagram с подписью: «Мое вечернее времяпровождение». На фото – жена и муж с велосипедами на одном из солнечных пляжей Барселоны.
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В то же время Роберт опубликовал похожий пост: «Сонце, песок и два колеса. Лучшее завершение дня!».
Анна и Роберт приверженцы здорового образа жизни, но эта публикация была сделана в рекламных целях, так как семейство Левандовски является амбассадорами польского велосипедного бренда «STORM».
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