Жена Левандовски показала, как любит проводить время с мужем. Есть нюанс

Анна Левандовски, жена нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, рассказала об одном из любимых совместных занятий пары.

Анна опубликовала пост в Instagram с подписью: «Мое вечернее времяпровождение». На фото – жена и муж с велосипедами на одном из солнечных пляжей Барселоны.

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В то же время Роберт опубликовал похожий пост: «Сонце, песок и два колеса. Лучшее завершение дня!».

Анна и Роберт приверженцы здорового образа жизни, но эта публикация была сделана в рекламных целях, так как семейство Левандовски является амбассадорами польского велосипедного бренда «STORM».