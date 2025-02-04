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04 февраля 2025, 22:29 |
1929
3

Жена Левандовски показала, как любит проводить время с мужем. Есть нюанс

Что не сделаешь ради рекламы...

04 февраля 2025, 22:29 |
1929
3
Жена Левандовски показала, как любит проводить время с мужем. Есть нюанс
Instagram. Роберт и Анна Левандовски

Анна Левандовски, жена нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, рассказала об одном из любимых совместных занятий пары.

Анна опубликовала пост в Instagram с подписью: «Мое вечернее времяпровождение». На фото – жена и муж с велосипедами на одном из солнечных пляжей Барселоны.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В то же время Роберт опубликовал похожий пост: «Сонце, песок и два колеса. Лучшее завершение дня!».

Анна и Роберт приверженцы здорового образа жизни, но эта публикация была сделана в рекламных целях, так как семейство Левандовски является амбассадорами польского велосипедного бренда «STORM».

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фото lifestyle Роберт Левандовски Барселона
Максим Лапченко Источник: Instagram
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pol-55
Без зусиль на педалі,легко кошти накручувать.
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Simar_kr
Невелика реклама))))
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