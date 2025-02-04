Аль-Хиляль разгромил соперников из Ирана в Лиге чемпионов Азии
Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли возглавляют Западную зону.
Вечером 4 февраля состоялись матчи 7-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский Аль-Хиляль разгромил иранскую команду Персеполис (4:1). Дубль оформил Салим Аль-Давсари, также отличились Малком и Жоау Канселу.
Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 19 очков из 21 и возглавляют Западную зону.
На третьем месте идет Аль-Наср (16), за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду.
В Восточном дивизионе впереди Кванджу (Южная Корея), Виссел Кобе и Йокогама Маринос из Японии (по 13 из 18).
Лига чемпионов Азии
7-й тур, 4 февраля
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Персеполис (Иран) – 4:1
Голы: Малком, 10, Жоау Канселу, 25, Салим Аль-Давсари, 38, 45+1
Аль-Гарафа (Катар) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:0
Голы: Сасси, 39
Турнирные таблицы
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