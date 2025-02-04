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  4. Аль-Хиляль разгромил соперников из Ирана в Лиге чемпионов Азии
Саудовская Аравия
04 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:31
302
0

Аль-Хиляль разгромил соперников из Ирана в Лиге чемпионов Азии

Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли возглавляют Западную зону.

04 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:31
302
0
Аль-Хиляль разгромил соперников из Ирана в Лиге чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля состоялись матчи 7-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Хиляль разгромил иранскую команду Персеполис (4:1). Дубль оформил Салим Аль-Давсари, также отличились Малком и Жоау Канселу.

Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 19 очков из 21 и возглавляют Западную зону.

На третьем месте идет Аль-Наср (16), за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду.

В Восточном дивизионе впереди Кванджу (Южная Корея), Виссел Кобе и Йокогама Маринос из Японии (по 13 из 18).

Лига чемпионов Азии

7-й тур, 4 февраля

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Персеполис (Иран) – 4:1

Голы: Малком, 10, Жоау Канселу, 25, Салим Аль-Давсари, 38, 45+1

Аль-Гарафа (Катар) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:0

Голы: Сасси, 39

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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