Аль-Хиляль разгромил соперников из Ирана в Лиге чемпионов Азии

Вечером 4 февраля состоялись матчи 7-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Хиляль разгромил иранскую команду Персеполис (4:1). Дубль оформил Салим Аль-Давсари, также отличились Малком и Жоау Канселу.

Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 19 очков из 21 и возглавляют Западную зону.

На третьем месте идет Аль-Наср (16), за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду.

В Восточном дивизионе впереди Кванджу (Южная Корея), Виссел Кобе и Йокогама Маринос из Японии (по 13 из 18).

Лига чемпионов Азии

7-й тур, 4 февраля

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Персеполис (Иран) – 4:1

Голы: Малком, 10, Жоау Канселу, 25, Салим Аль-Давсари, 38, 45+1

Аль-Гарафа (Катар) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:0

Голы: Сасси, 39

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