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Англия
04 февраля 2025, 22:00 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:01
304
0

«Спад карьеры». Фанаты отреагировали на переход Асенсио в Астон Виллу

Асенсио перешел в Астон Виллу на правах аренды до конца сезона

04 февраля 2025, 22:00 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:01
304
0
«Спад карьеры». Фанаты отреагировали на переход Асенсио в Астон Виллу
ФК Астон Вилла

3 февраля «Астон Вилла» арендовала 29-летнего испанского вингера Марко Асенсио из «ПСЖ». Аренда будет действовать до конца текущего года, без возможности выкупа.

«Астон Вилла» будет покрывать 100% зарплаты Марко Асенсио. В 2023 году он подписал контракт с «ПСЖ», в котором провел 31 матч и забил 6 голов. Перед переходом в французский клуб Асенсио выступал за «Реал Мадрид» с 2014 года, проведя 8 сезонов в мадридском клубе. За это время он сыграл 191 матч, забил 37 голов и стал трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Болельщики «Астон Виллы» надеются, что опыт Асенсио в Лиге чемпионов даст команде значительное преимущество, особенно учитывая, что в этом году «Астон Вилла» вышла в 1/8 финала.

Josh: «Атака настолько хороша, что нам не понадобятся защитники».

Ismael Mansoor: «Какое фантастическое подписание для «Виллы»! Марко Асенсио принесет с собой опыт высшего уровня с тремя титулами Лиги чемпионов за плечами».

Dan: «Какое подписание, даже если это всего лишь аренда!».

Eng.Straton Kagaruki: «Похоже, они хотят выиграть Лигу чемпионов».

Douglas Brasil: «Спад карьеры».

Fatima: «Вилла» с каждым днем становится все интереснее».

Odiepops: «Я думал, что «Вилла» сошла с ума, отпустив Дурана, но снимаю шляпу, вы значительно улучшили состав».

MD. Tariqul Islam: «Марко Асенсио – трехкратный победитель ЛЧ!».

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Астон Вилла трансферы аренда игрока Марко Асенсио ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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