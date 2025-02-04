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Англия
04 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 04 февраля 2025, 21:45
56
0

Ковентри Сити – Лидс. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 5 февраля в 21:45 по Киеву

04 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 04 февраля 2025, 21:45
56
0
Ковентри Сити – Лидс. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Лидс

В среду, 5 февраля, состоится матч 31-го тура Чемпионшипа «Ковентри Сити» – «Лидс Юнайтед». Хозяева попытаются взять реванш за разгром в первом круге.

Ковентри Сити

В конце ноябре 2024 года тренером «Ковентри» стал Фрэнк Лэмпард. При новом наставнике результаты команды начали постепенно улучшаться. «Ковентри Сити» выиграл четыре матча Чемпионшипа подряд. В предыдущем туре команда на выезде обыграла «Суонси» (2:0). Коллектив смог выбраться со дна турнирной таблицы и сейчас занимает 11-ю позицию в турнирной таблице. После 30 туров у «Ковентри» 41 очко. Команда Лэмпарда всего на три очка отстает от зоны плей-офф Чемпионшипа.

Лидс Юнайтед

«Лидс» лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа и является фаворитом в борьбе за возвращение в Премьер-лигу. В активе команды 63 очка после 30 матчей. В предыдущем туре «Лидс» не оставил камня на камне от обороны «Кардиффа», разгромив соперника со счетом 7:0. Всего «Лидс» забил 60 мячей – ровно по 2 в среднем за игру. А оборона «Лидса» вторая по надежности в Чемпионшипе – 19 пропущенных мячей.

Личные встречи

В Матче первого круга «Лидс» выиграл на своем поле со счетом 3:0. А в четырех матчах до этого были две ничьи и две победы «Ковентри».

«Ковентри» – «Лидс»: ключевая статистика и тренды

У «Лидса» продолжается серия из 17 матчей без поражений. «Ковентри» не проигрывает на своем поле восемь матчей. В гостевых матчах «Лидс» имеет беспроигрышную серию из пяти игр.

«Ковентри» (возможный состав): Довин, Латибодьер, Томас, Китчинг, Ван Эвейк, Граймс, Аллен, Рудони, Бидвелл, Симмс, Томас-Асанте.

«Лидс» (возможный состав): Мелье, Богл, Родон, Ампаду, Фирпо, Танака, Ротвелл, Джеймс, Ааронсон, Соломон, Пиро.

Прогноз

Обе команды играют достаточно результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент 1,91).

Прогноз Sport.ua
Ковентри Сити
5 февраля 2025 -
21:45
Лидс
Тотал больше 2,5 1,91 Сделать ставку
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Ковентри Лидс чемпионат Англии по футболу Чемпионшип прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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