Украина. Премьер лига04 февраля 2025, 20:37 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:44
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Кривбасс проведет дополнительный спарринг в Испании, назван соперник
Криворожская команда сыграет со шведским клубом «Эребру»
04 февраля 2025, 20:37 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:44
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Криворожский «Кривбасс» проведет дополнительный контрольный матч во время подготовки ко второй части сезона.
6 февраля команда Юрия Вернидуба сыграет против команды Эребру из Швеции.
Игра пройдет на Pinatar Arena в испанском Сан-Педро-дель-Пинатаре, начало – в 16:00 по Киеву.
Следующие спарринги Кривбасса на сборах в Испании:
- 6 февраля – Эребру (Швеция)
- 7 февраля – Рандерс (Дания)
- 9 февраля – Левадия (Эстония)
- 12 февраля – Согндал (Норвегия)
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