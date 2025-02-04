Кривбасс проведет дополнительный спарринг в Испании, назван соперник

Криворожский «Кривбасс» проведет дополнительный контрольный матч во время подготовки ко второй части сезона.

6 февраля команда Юрия Вернидуба сыграет против команды Эребру из Швеции.

Игра пройдет на Pinatar Arena в испанском Сан-Педро-дель-Пинатаре, начало – в 16:00 по Киеву.

Следующие спарринги Кривбасса на сборах в Испании: