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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 20:37 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:44
59
0

Кривбасс проведет дополнительный спарринг в Испании, назван соперник

Криворожская команда сыграет со шведским клубом «Эребру»

04 февраля 2025, 20:37 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:44
59
0
Кривбасс проведет дополнительный спарринг в Испании, назван соперник
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» проведет дополнительный контрольный матч во время подготовки ко второй части сезона.

6 февраля команда Юрия Вернидуба сыграет против команды Эребру из Швеции.

Игра пройдет на Pinatar Arena в испанском Сан-Педро-дель-Пинатаре, начало – в 16:00 по Киеву.

Следующие спарринги Кривбасса на сборах в Испании:

  • 6 февраля – Эребру (Швеция)
  • 7 февраля – Рандерс (Дания)
  • 9 февраля – Левадия (Эстония)
  • 12 февраля – Согндал (Норвегия)

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эребру Рандерс Левадия Согндал
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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