Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олимпиакос – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Кубка Греции
Греция
04 февраля 2025, 20:28 |
91
0

Олимпиакос – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Кубка Греции

Поединок состоится 5 февраля в 19:30 по Киеву

04 февраля 2025, 20:28 |
91
0
Олимпиакос – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Кубка Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Олимпиакос

В среду, 5 февраля, состоится ответный матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Греции «Олимпиакос» – «Панатинаикос». Первая встреча команд закончилась вничью 1:1.

Олимпиакос

«Олимпиакос» лидирует в чемпионате Греции. У команды 47 очков и отрыв в четыре очка от идущего вторым АЕКа. У «Олимпиакоса» продолжается длительная серия без поражений. 26 января «Олимпиакос» встречался с «Панатинаикосом» в матче 20-го тура чемпионата. «Олимпиакос» повел в счете на 14-й минуте, но остался в меньшинстве в конце первого тайма. «Панатинаикос» отыгрался на 74-й минуте, реализовав пенальти. В Кубке Греции «Олимпиакос» стартовал со стадии 1/8 финала и по сумме двух матчей прошел «Каллифею».

Панатинаикос

«Панатинаикос» в турнирной таблице чемпионата идет третьим. Команда имеет равное количество очков с АЕКом, но уступает по дополнительным показателям. В последнем туре «Панатинаикос» в домашнем матче со счетом 3:2 обыграл ОФИ. В Кубке Греции «Панатинаикос» также стартовал с 1/8 финала и по сумме двух матчей выбил «Атромитос» (дважды по 2:1).

Личные встречи

Первый четвертьфинал «Панатинаикос» и «Олимпиакос» сыграли вничью 1:1. «Панатинаикос» открыл счет на 51-й минуте. «Олимпиакос» от поражения спас Роман Яремчук. Форвард сборной Украины сравнял счет на 75-й минуте.

«Олимпиакос» – «Панатинаикос»: ключевая статистика и тренды

На своем поле «Олимпиакос» в этом сезоне еще не проиграл ни одного матча. Голевая серия «Панатинаикоса» составляет 22 матча.

«Олимпиакос» (возможный состав): Цолакис, Давид Кармо, Пирола, Бьянконе, Хеззе, Костинья, Дани Гарсия, Эль-Кааби, Вельде, Гельсон Мартинс, Костулас.

«Панатинаикос» (возможный состав): Дронговский, Шенкевельд, Макс, Ингасон, Вагианнидис, Виллиан Арао, Джуричич, Максимович, Черин, Иоаннидис, Тете.

Прогноз

Обе команды продолжительное время не уходят с поля без забитых мячей. Возможен вариант, что обе команды забьют (коэффициент 2,05).

Прогноз Sport.ua
Олимпиакос Пирей
5 февраля 2025 -
19:30
Панатинаикос
Забьют обе команды 2,05 Сделать ставку
По теме:
Атлетико – Хетафе. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Штутгарт – Аугсбург. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Бернли – Оксфорд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Олимпиакос Пирей Панатинаикос Кубок Греции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Футбол | 04 февраля 2025, 11:01 11
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925

Иван покинет «Александрию»

ОФИЦИАЛЬНО. Снова контракт на 8 лет. Челси подписал полузащитника
Футбол | 04 февраля 2025, 20:16 1
ОФИЦИАЛЬНО. Снова контракт на 8 лет. Челси подписал полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Снова контракт на 8 лет. Челси подписал полузащитника

Амугу перебрался в лондонскую команду из Сент-Этьена

«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
Бокс | 04.02.2025, 07:12
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Футбол | 03.02.2025, 21:11
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Футбол | 04.02.2025, 12:49
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
03.02.2025, 06:43 4
Футбол
Дебют в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион мира проведет четыре поединка за год
Дебют в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион мира проведет четыре поединка за год
03.02.2025, 13:23 1
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
04.02.2025, 14:05
Бокс
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
03.02.2025, 19:43 44
Футбол
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 18
Футбол
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем