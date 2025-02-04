Олимпиакос – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Кубка Греции

В среду, 5 февраля, состоится ответный матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Греции «Олимпиакос» – «Панатинаикос». Первая встреча команд закончилась вничью 1:1.

Олимпиакос

«Олимпиакос» лидирует в чемпионате Греции. У команды 47 очков и отрыв в четыре очка от идущего вторым АЕКа. У «Олимпиакоса» продолжается длительная серия без поражений. 26 января «Олимпиакос» встречался с «Панатинаикосом» в матче 20-го тура чемпионата. «Олимпиакос» повел в счете на 14-й минуте, но остался в меньшинстве в конце первого тайма. «Панатинаикос» отыгрался на 74-й минуте, реализовав пенальти. В Кубке Греции «Олимпиакос» стартовал со стадии 1/8 финала и по сумме двух матчей прошел «Каллифею».

Панатинаикос

«Панатинаикос» в турнирной таблице чемпионата идет третьим. Команда имеет равное количество очков с АЕКом, но уступает по дополнительным показателям. В последнем туре «Панатинаикос» в домашнем матче со счетом 3:2 обыграл ОФИ. В Кубке Греции «Панатинаикос» также стартовал с 1/8 финала и по сумме двух матчей выбил «Атромитос» (дважды по 2:1).

Личные встречи

Первый четвертьфинал «Панатинаикос» и «Олимпиакос» сыграли вничью 1:1. «Панатинаикос» открыл счет на 51-й минуте. «Олимпиакос» от поражения спас Роман Яремчук. Форвард сборной Украины сравнял счет на 75-й минуте.

«Олимпиакос» – «Панатинаикос»: ключевая статистика и тренды

На своем поле «Олимпиакос» в этом сезоне еще не проиграл ни одного матча. Голевая серия «Панатинаикоса» составляет 22 матча.

«Олимпиакос» (возможный состав): Цолакис, Давид Кармо, Пирола, Бьянконе, Хеззе, Костинья, Дани Гарсия, Эль-Кааби, Вельде, Гельсон Мартинс, Костулас.

«Панатинаикос» (возможный состав): Дронговский, Шенкевельд, Макс, Ингасон, Вагианнидис, Виллиан Арао, Джуричич, Максимович, Черин, Иоаннидис, Тете.

Прогноз

Обе команды продолжительное время не уходят с поля без забитых мячей. Возможен вариант, что обе команды забьют (коэффициент 2,05).