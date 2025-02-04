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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реалу не достался. Бавария продлила контракт с топ-игроком
Германия
04 февраля 2025, 19:48 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:50
1428
1

ОФИЦИАЛЬНО. Реалу не достался. Бавария продлила контракт с топ-игроком

Альфонсо Дэвис решил остаться в Мюнхене

04 февраля 2025, 19:48 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:50
1428
1
ОФИЦИАЛЬНО. Реалу не достался. Бавария продлила контракт с топ-игроком
ФК Бавария. Альфонсо Дэвис

Клуб Бундеслиги Бавария объявил о подписании нового контракта канадского игрока Альфонсо Дэвиса, который летом этого года мог стать свободным агентом.

Новый договор рассчитан до лета 2030 года.

Дэвис, который может закрыть весь левый фланг, был одной из главных целей Реала. Мадридцы хотели подписать Дэвиса и Трента Александера-Арнольда, закрыв оба фланга обороны.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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Альфонсо Дэвис Бавария продление контракта трансферы трансферы Бундеслиги Реал Мадрид
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Альфонс за допомогою Переса майже нагнув клуб не 20.як наполягав,а 15 з добавками,тепер спокійно відлежується з травмою.
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