ОФИЦИАЛЬНО. Реалу не достался. Бавария продлила контракт с топ-игроком

Клуб Бундеслиги Бавария объявил о подписании нового контракта канадского игрока Альфонсо Дэвиса, который летом этого года мог стать свободным агентом.

Новый договор рассчитан до лета 2030 года.

Дэвис, который может закрыть весь левый фланг, был одной из главных целей Реала. Мадридцы хотели подписать Дэвиса и Трента Александера-Арнольда, закрыв оба фланга обороны.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.