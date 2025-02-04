ОФИЦИАЛЬНО. Реалу не достался. Бавария продлила контракт с топ-игроком
Альфонсо Дэвис решил остаться в Мюнхене
Клуб Бундеслиги Бавария объявил о подписании нового контракта канадского игрока Альфонсо Дэвиса, который летом этого года мог стать свободным агентом.
Новый договор рассчитан до лета 2030 года.
Дэвис, который может закрыть весь левый фланг, был одной из главных целей Реала. Мадридцы хотели подписать Дэвиса и Трента Александера-Арнольда, закрыв оба фланга обороны.
В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
🎶 Going 𝙿𝚕𝚊𝚝𝚒𝚗𝚞𝚖 through 2030 ❤️🔥— FC Bayern München (@FCBayern) February 4, 2025
✍️ FC Bayern und Alphonso Davies verlängern bis 𝟐𝟎𝟑𝟎.
🔗 https://t.co/PenbdPY22o#Phonzy2030 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/OlG4morHK5
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