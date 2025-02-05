Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич ответил, кто должен заменить Мудрика в сборной Украины
Лига наций
05 февраля 2025, 02:30 |
111
0

Маркевич ответил, кто должен заменить Мудрика в сборной Украины

У известного наставника есть три кандидатуры

05 февраля 2025, 02:30 |
111
0
Маркевич ответил, кто должен заменить Мудрика в сборной Украины
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич ответил на вопрос, кто может заменить Михаила Мудрика в сборной Украины в матчах с Бельгией:

– Прежде всего, следует еще немного подождать, чтобы узнать чем закончится допинговая история с участием полузащитника Челси. Если вторая проба окажется отрицательной, то Михаилу хватит времени, чтобы восстановить боевую спортивную форму. В противном случае надо будет рассчитывать на Цыганкова, Кабаева или Назаренко.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украина проведет два матча плей-офф против сборной Бельгии в Лиге Наций. Первый матч состоится 20 марта, а выездной поединок пройдет 23-го.

По теме:
По просьбе Реброва. Четыре матча УПЛ перенесены ради подготовки сборной
Турнирная таблица АПЛ. Итоги 24-го тура: Челси вошел в топ-4, зону ЛЧ
Жирона – Лас-Пальмас – 2:1. Три очка для Цыганкова и Ко. Видеообзор матча
допинг дисквалификация сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Владислав Кабаев Виктор Цыганков Михаил Мудрик Украина - Бельгия Александр Назаренко (футболист)
Дмитрий Олийнык
Дмитрий Олийнык Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер попытается догнать, но Динамо будет чемпионом»
Футбол | 04 февраля 2025, 18:20 19
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер попытается догнать, но Динамо будет чемпионом»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер попытается догнать, но Динамо будет чемпионом»

Выступление отечественных грандов – Шахтера и Динамо на международной арене – неудачное

ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
Бокс | 04 февраля 2025, 16:27 1
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон

Жена Усика рассказала о неожиданном визите...

«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
Бокс | 04.02.2025, 07:12
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Футбол | 04.02.2025, 12:14
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
Футбол | 05.02.2025, 01:35
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 6
Бокс
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
03.02.2025, 00:20
Бокс
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 4
Бокс
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
03.02.2025, 17:52
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
03.02.2025, 06:43 4
Футбол
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
03.02.2025, 00:38
Футбол
Александр УСИК: «Его пытаются убить. Каждый тянет на себя одеяло»
Александр УСИК: «Его пытаются убить. Каждый тянет на себя одеяло»
03.02.2025, 12:57
Бокс
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
03.02.2025, 21:11 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем