Маркевич ответил, кто должен заменить Мудрика в сборной Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич ответил на вопрос, кто может заменить Михаила Мудрика в сборной Украины в матчах с Бельгией:

– Прежде всего, следует еще немного подождать, чтобы узнать чем закончится допинговая история с участием полузащитника Челси. Если вторая проба окажется отрицательной, то Михаилу хватит времени, чтобы восстановить боевую спортивную форму. В противном случае надо будет рассчитывать на Цыганкова, Кабаева или Назаренко.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украина проведет два матча плей-офф против сборной Бельгии в Лиге Наций. Первый матч состоится 20 марта, а выездной поединок пройдет 23-го.