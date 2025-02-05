Замена Родри. Манчестер Сити попытался подписать легенду Барселоны

«Манчестер Сити» пытался подписать испанского полузащитника «Интер» Майами Серхио Бускетса, проведшего 15 лет карьеры в каталонской «Барселоне», сообщает Express.

По информации источника, английский гранд пытался убедить 36-летнего футболиста стать игроком их команды до конца сезона, закрыв позицию травмированного Родри, но именитый испанец отказался.

В прошедшем сезоне Серхио Бускетс провел 40 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1.8 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» официально представил 60-миллионного новичка.