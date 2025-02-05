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  4. Замена Родри. Манчестер Сити попытался подписать легенду Барселоны
Англия
05 февраля 2025, 20:58 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:03
391
0

Замена Родри. Манчестер Сити попытался подписать легенду Барселоны

Английский гранд делал запрос на трансфер Серхио Бускетса

05 февраля 2025, 20:58 | Обновлено 05 февраля 2025, 21:03
391
0
Замена Родри. Манчестер Сити попытался подписать легенду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

«Манчестер Сити» пытался подписать испанского полузащитника «Интер» Майами Серхио Бускетса, проведшего 15 лет карьеры в каталонской «Барселоне», сообщает Express.

По информации источника, английский гранд пытался убедить 36-летнего футболиста стать игроком их команды до конца сезона, закрыв позицию травмированного Родри, но именитый испанец отказался.

В прошедшем сезоне Серхио Бускетс провел 40 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1.8 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» официально представил 60-миллионного новичка.

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Серхио Бускетс трансферы трансферы АПЛ Манчестер Сити Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: Daily Express
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