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  4. «Это наша мечта». В Баварии рассказали, какого топ-игрока хотят подписать
Германия
04 февраля 2025, 19:35 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:28
1109
0

«Это наша мечта». В Баварии рассказали, какого топ-игрока хотят подписать

В Мюнхене мечтают про Вирца

04 февраля 2025, 19:35 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:28
1109
0
«Это наша мечта». В Баварии рассказали, какого топ-игрока хотят подписать
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Почетный президент Баварии Ули Хинесс считает, что атакующий полузащитник Байера Флориан Вирц должен рано или поздно перебраться в мюнхенскую команду.

«Я бы сказал, что Флориан Вирц должен выступать за Баварию. Это такая мечта. Мусиала, Вирц и другие молодые игроки обеспечили бы будущее Баварии на долгие годы», – сказал Хеннес.

Контракт 21-летнего Вирца с Байером истекает в 2027 году. В нынешнем сезоне игрок забил 15 голов и сделал 11 результативных передач в 32-х матчах.

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Флориан Вирц Ули Хенесс Бавария Байер трансферы трансферы Бундеслиги Бундеслига
Иван Зинченко Источник: Флориан Плеттенберг
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