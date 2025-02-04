Германия04 февраля 2025, 19:35 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:28
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«Это наша мечта». В Баварии рассказали, какого топ-игрока хотят подписать
В Мюнхене мечтают про Вирца
04 февраля 2025, 19:35 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:28
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Почетный президент Баварии Ули Хинесс считает, что атакующий полузащитник Байера Флориан Вирц должен рано или поздно перебраться в мюнхенскую команду.
«Я бы сказал, что Флориан Вирц должен выступать за Баварию. Это такая мечта. Мусиала, Вирц и другие молодые игроки обеспечили бы будущее Баварии на долгие годы», – сказал Хеннес.
Контракт 21-летнего Вирца с Байером истекает в 2027 году. В нынешнем сезоне игрок забил 15 голов и сделал 11 результативных передач в 32-х матчах.
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