Артета выразил разочарование работой Арсенала на трансферном рынке
Тренер ждал форварда
Наставник Арсенала Микель Артета ожидал, что клуб на трансферном рынке подпишет вингера и форварда, учитывая травмы Букайо Сака и Габриэля Жезуса, однако лондонцы завершили окно без новичков.
«У нас были конкретные цели на это трансферное окно, мы изучали возможности. У нас много травмированных, и мы исходили из этого, но своих целей на рынке не достигли».
«Конечно, это разочаровывает, но в Арсенале всегда хотят приглашать только тех игроков, кто точно будет полезен команде», – сказал Артета.
В АПЛ команда идет на второй позиции с отставанием от Ливерпуля в шесть очков.
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