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  4. Артета выразил разочарование работой Арсенала на трансферном рынке
Англия
04 февраля 2025, 17:51 |
758
1

Артета выразил разочарование работой Арсенала на трансферном рынке

Тренер ждал форварда

04 февраля 2025, 17:51 |
758
1
Артета выразил разочарование работой Арсенала на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник Арсенала Микель Артета ожидал, что клуб на трансферном рынке подпишет вингера и форварда, учитывая травмы Букайо Сака и Габриэля Жезуса, однако лондонцы завершили окно без новичков.

«У нас были конкретные цели на это трансферное окно, мы изучали возможности. У нас много травмированных, и мы исходили из этого, но своих целей на рынке не достигли».

«Конечно, это разочаровывает, но в Арсенале всегда хотят приглашать только тех игроков, кто точно будет полезен команде», – сказал Артета.

В АПЛ команда идет на второй позиции с отставанием от Ливерпуля в шесть очков.

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Арсенал Лондон Микель Артета трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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OKs100
Нужно было подписывать Роналду.
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