Известная женщина-арбитр: «Постоянно слышу: «Иди мой посуду»

Самая известная на этот момент женщина-арбитр Стефани Фраппар, которая обслуживала матчи мужской Лиги чемпионов и чемпионата мира, заявила, что часто сталкивается с сексизмом, но в основном от болельщиков.

«Обычно грубые высказывания слышу не от игроков или представителей клубов, а от зрителей. Именно от них постоянно можно услышать что-то вроде «иди мыть посуду».

«Угроз в лицо не было, но в соцсетях угрожали смертью. В соцсетях легко спрятаться, там люди смелые», – сказала Фраппар.

Вместе с Фраппар одной из известных женщин-арбитров была украинка Екатерина Монзуль, однако она в прошлом году завершила карьеру и теперь работает в УАФ.