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04 февраля 2025, 16:56 | Обновлено 04 февраля 2025, 17:00
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0

Известная женщина-арбитр: «Постоянно слышу: «Иди мой посуду»

Фраппар сталкивается с сексизмом в работе

04 февраля 2025, 16:56 | Обновлено 04 февраля 2025, 17:00
570
0
Известная женщина-арбитр: «Постоянно слышу: «Иди мой посуду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефани Фраппар

Самая известная на этот момент женщина-арбитр Стефани Фраппар, которая обслуживала матчи мужской Лиги чемпионов и чемпионата мира, заявила, что часто сталкивается с сексизмом, но в основном от болельщиков.

«Обычно грубые высказывания слышу не от игроков или представителей клубов, а от зрителей. Именно от них постоянно можно услышать что-то вроде «иди мыть посуду».

«Угроз в лицо не было, но в соцсетях угрожали смертью. В соцсетях легко спрятаться, там люди смелые», – сказала Фраппар.

Вместе с Фраппар одной из известных женщин-арбитров была украинка Екатерина Монзуль, однако она в прошлом году завершила карьеру и теперь работает в УАФ.

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Стефани Фраппар Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: So Foot
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