Англия04 февраля 2025, 16:33 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:34
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Трансферная зима в АПЛ. Сколько потратили и кто заплатил больше всех
Больше всех потратил Манчестер Сити
04 февраля 2025, 16:33 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:34
952
5
По итогам трансферного января клубы АПЛ на новичков потратили 382,8 миллиона фунтов, а продали игроков на 170,7 миллиона фунтов.
Главным растратчиком стал Манчестер Сити, который подписал футболистов почти на 180 миллионов фунтов. Зимой манчестерский клуб усилился Витором Рейсом, Омаром Мармушем, Абдукодиром Хусановым и Нико Гонсалесом.
Интересно, что в топ-3 самых щедрых входят Вулверхэмптон (42,6 млн) и Брайтон (40 млн).
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Комментарии 5
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Ман.сіті йде шляхом Челсі
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Астон Вилла нагребла кучу новичков, но в основном в аренду, благодаря продаже одного футболиста саудитам в огромном плюсе.
Сіті витратив великі хороші але толку небагато. Те що футболісти талановиті це точно, але не готові давати результат тут і зараз, те що критично потрібно Сіті
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