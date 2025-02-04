Трансферная зима в АПЛ. Сколько потратили и кто заплатил больше всех

По итогам трансферного января клубы АПЛ на новичков потратили 382,8 миллиона фунтов, а продали игроков на 170,7 миллиона фунтов.

Главным растратчиком стал Манчестер Сити, который подписал футболистов почти на 180 миллионов фунтов. Зимой манчестерский клуб усилился Витором Рейсом, Омаром Мармушем, Абдукодиром Хусановым и Нико Гонсалесом.

Интересно, что в топ-3 самых щедрых входят Вулверхэмптон (42,6 млн) и Брайтон (40 млн).