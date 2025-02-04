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Англия
04 февраля 2025, 16:33 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:34
952
5

Трансферная зима в АПЛ. Сколько потратили и кто заплатил больше всех

Больше всех потратил Манчестер Сити

04 февраля 2025, 16:33 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:34
952
5
Трансферная зима в АПЛ. Сколько потратили и кто заплатил больше всех
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

По итогам трансферного января клубы АПЛ на новичков потратили 382,8 миллиона фунтов, а продали игроков на 170,7 миллиона фунтов.

Главным растратчиком стал Манчестер Сити, который подписал футболистов почти на 180 миллионов фунтов. Зимой манчестерский клуб усилился Витором Рейсом, Омаром Мармушем, Абдукодиром Хусановым и Нико Гонсалесом.

Интересно, что в топ-3 самых щедрых входят Вулверхэмптон (42,6 млн) и Брайтон (40 млн).

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Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Перець
Ман.сіті йде шляхом Челсі 
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Harun Bakircioğlu
Астон Вилла нагребла кучу новичков, но в основном в аренду, благодаря продаже одного футболиста саудитам в огромном плюсе.
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Artem_Ponomar
Сіті витратив великі хороші але толку небагато. Те що футболісти талановиті це точно, але не готові давати результат тут і зараз, те що критично потрібно Сіті
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0
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