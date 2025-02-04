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  4. Готовятся к продолжению сезона. Металлист начал зимний сбор в Ужгороде
Украина. Первая лига
04 февраля 2025, 17:01 |
263
0

Готовятся к продолжению сезона. Металлист начал зимний сбор в Ужгороде

В распоряжении тренерского штаба 30 футболистов

04 февраля 2025, 17:01 |
263
0
Готовятся к продолжению сезона. Металлист начал зимний сбор в Ужгороде
ФК Металлист. Андрей Анищенко

Харьковский «Металлист» начал подготовку ко второй части сезона. Подопечные Андрея Анищенко будут работать в режиме двухразовых ежедневных тренировок.

К тренировкам с командой вернулся полузащитник Даниил Кайдалов, восстанавливавшийся полученной осенью тяжелой травмы. Также, по индивидуальной программе тренируется полузащитник Денис Пидручный, который во время отпуска перенес плановую операцию на плече.

«Металлист» запланировал на текущий сбор 9 контрольных матчей. Сейчас в распоряжении Андрея Анищенко 30 футболистов, в том числе и перспективные воспитанники детско-юношеской футбольной школы «Металлист» полузащитник Иван Шаповалов (2008 г.р.) и голкипер Георгий Поляков (2010 г.р.).

Голкиперы: Владислав Рыбак, Павел Плетнев

Защитники: Александр Мизюк, Кирилл Дигтярь, Кирилл Влага, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов, Богдан Порох, Никита Шахмаев, Егор Шерстюк, Виталий Федорив, Габриель Гомес

Полузащитники: Денис Пидручный, Даниил Тепляков, Максим Багачанский, Александр Цвиренко, Даниил Кайдалов, Петр Луцив, Евгений Исаенко, Илья Лемба, Кирилл Паляничка, Илья Грищенко, Михаил Шевченко, Алекс Чидомере, Максим Ориховский

Нападающие: Василий Луцив, Алексей Горяинов

Воспитанники ДЮФШ: Иван Шаповалов, Георгий Поляков.

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Металлист Харьков Андрей Анищенко учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины
Сергій Турчак Источник: ФК Металлист
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