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  4. Дебют Степаненко. Эюпспор назвал стартовый состав на матч Кубка Турции
Турция
04 февраля 2025, 16:15 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:43
684
0

Дебют Степаненко. Эюпспор назвал стартовый состав на матч Кубка Турции

Поединок второго тура состоится 4 февраля

04 февраля 2025, 16:15 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:43
684
0
Дебют Степаненко. Эюпспор назвал стартовый состав на матч Кубка Турции
ФК Эюпспорт. Тарас Степаненко

4 февраля состоится матч второго тура Кубка Турции, в котором сыграют «Коньяспор» и «Эюпспор».

Поединок пройдет на стадионе «Konya Buyuksehir» в городе Конья. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

В составе «Эюпспора» дебютирует украинский полузащитник Тарас Степаненко, который перебрался в Турцию из донецкого «Шахтера».

После первого тура обе команды имеют три балла в группе C Кубка Турции. Из шести коллективов в следующий раунд пройдут две лучшие команды.

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Кубок Турции по футболу Эюпспор Коньяспор Тарас Степаненко стартовые составы дебют
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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