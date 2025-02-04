Дебют Степаненко. Эюпспор назвал стартовый состав на матч Кубка Турции

4 февраля состоится матч второго тура Кубка Турции, в котором сыграют «Коньяспор» и «Эюпспор».

Поединок пройдет на стадионе «Konya Buyuksehir» в городе Конья. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

В составе «Эюпспора» дебютирует украинский полузащитник Тарас Степаненко, который перебрался в Турцию из донецкого «Шахтера».

После первого тура обе команды имеют три балла в группе C Кубка Турции. Из шести коллективов в следующий раунд пройдут две лучшие команды.