Неужели снова? Известный защитник Реала выбыл на пару недель из-за травмы

Центральный защитник сборной Австрии и мадридского «Реала» Давид Алаба выпал из обоймы из-за травмы.

Врачи «сливочных» диагностировали у футболиста повреждение приводной мышцы левой ноги. Ориентировочно игрок пропустит от двух до трех недель.

Напомним, что Алаба недавно вернулся в основную команду «Реала». Начиная с декабря 2023 года, австриец находился на лечении после разрыва крестообразной связки колена.

Впервые за 399 дней Давид сыграл в официальном футбольном матче, случилось это 19 января этого года в рамках 20-го тура Ла лиги против «Лас-Пальмаса» (4:1).

Пока центербеку удалось провести четыре поединка в сезоне-2024/25, результативными действиями еще не отмечался.