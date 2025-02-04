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Испания
04 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:28
409
0

Неужели снова? Известный защитник Реала выбыл на пару недель из-за травмы

Давид Алаба повредил мышцу на левой ноге

04 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:28
409
0
Неужели снова? Известный защитник Реала выбыл на пару недель из-за травмы
IMAGO. Давид Алаба

Центральный защитник сборной Австрии и мадридского «Реала» Давид Алаба выпал из обоймы из-за травмы.

Врачи «сливочных» диагностировали у футболиста повреждение приводной мышцы левой ноги. Ориентировочно игрок пропустит от двух до трех недель.

Напомним, что Алаба недавно вернулся в основную команду «Реала». Начиная с декабря 2023 года, австриец находился на лечении после разрыва крестообразной связки колена.

Впервые за 399 дней Давид сыграл в официальном футбольном матче, случилось это 19 января этого года в рамках 20-го тура Ла лиги против «Лас-Пальмаса» (4:1).

Пока центербеку удалось провести четыре поединка в сезоне-2024/25, результативными действиями еще не отмечался.

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Давид Алаба Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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