Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры:

«Я готовлю себя, готовлю свое будущее с компаниями, вещами, которые могут мотивировать меня, которые могут помочь обществу, молодежи Отели, клиники, оздоровительные компании. Делать то, на что я могу тратить свое время, что может приносить мне удовольствие. Но это будет трудно, очевидно, что это будет трудно.

Я не думаю об этом, но я знаю, что это близко. Думаю, я буду готов. Я разговариваю с Пепе, который недавно ушел на пенсию, и он говорит, что чувствует себя лучше, чем когда-либо. Одна из вещей, которая может успокоить твой разум, – это продолжить свою карьеру как можно дольше, а затем закончить с мыслью: «Я просто не мог больше этого делать». Тогда ты будешь гордиться собой. Если я уйду из футбола в 42 года, а это очень большой возраст, это будет нормально... Это будет чудом. Я посвящаю футболу слишком много, а живу слишком мало. Я был в национальной сборной, и из-за этого пропустил день рождения моей дочери Аланы».

5 февраля 2025 года Роналду исполнится 40 лет.

Ранее Криштиану Роналду высказался о цели забить 1000 голов за карьеру.