Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
Саудовская Аравия
04 февраля 2025, 14:48 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:50
1958
4

Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго

Нападающий «Аль-Насра» высказался о завершении карьеры

04 февраля 2025, 14:48 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:50
1958
4
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры:

«Я готовлю себя, готовлю свое будущее с компаниями, вещами, которые могут мотивировать меня, которые могут помочь обществу, молодежи Отели, клиники, оздоровительные компании. Делать то, на что я могу тратить свое время, что может приносить мне удовольствие. Но это будет трудно, очевидно, что это будет трудно.

Я не думаю об этом, но я знаю, что это близко. Думаю, я буду готов. Я разговариваю с Пепе, который недавно ушел на пенсию, и он говорит, что чувствует себя лучше, чем когда-либо. Одна из вещей, которая может успокоить твой разум, – это продолжить свою карьеру как можно дольше, а затем закончить с мыслью: «Я просто не мог больше этого делать». Тогда ты будешь гордиться собой. Если я уйду из футбола в 42 года, а это очень большой возраст, это будет нормально... Это будет чудом. Я посвящаю футболу слишком много, а живу слишком мало. Я был в национальной сборной, и из-за этого пропустил день рождения моей дочери Аланы».

5 февраля 2025 года Роналду исполнится 40 лет.

Ранее Криштиану Роналду высказался о цели забить 1000 голов за карьеру.

По теме:
Роналду признался, что мог перейти в Барселону. Известно, почему не вышло
«Мне это не нравится». Роналду высказался о цели забить 1000 голов
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу завершение карьеры
Дмитро Вус Источник: Marca
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 04 февраля 2025, 10:30 13
Трабзонспор в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины
Трабзонспор в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины

Турецкий клуб восстановил интерес к Николаю Шапаренко

«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
Футбол | 03 февраля 2025, 16:20 82
«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко

В услугах полузащитника был заинтересован английский «Вулверхемптон»

Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Футбол | 03.02.2025, 19:43
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Бернли – Оксфорд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Футбол | 04.02.2025, 14:19
Бернли – Оксфорд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Бернли – Оксфорд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Футбол | 03.02.2025, 17:52
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Для Роналду ще два роки у футболі не виглядає чимось нереальним. Головне, щоб обійшлося без травм.
Ответить
+3
Vit_0330
Бажаємо довгих років. Скільки зможе стільки і хай грає.
Ответить
+2
vbrjkf
Бажаємо футбольного довголіття доти, доки зможеш радувати нас своєю грою !!!
Ответить
+2
Stan S.
При современной медицине и не сложном чемпионате можно ещё лет пять играть. Было бы желание
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
03.02.2025, 21:33 1
Бокс
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
02.02.2025, 17:22 61
Теннис
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
02.02.2025, 22:34 5
Хоккей
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
03.02.2025, 08:44 4
Теннис
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
02.02.2025, 23:18 3
Футбол
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23 1
Футбол
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 18
Футбол
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
03.02.2025, 00:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем