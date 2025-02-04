Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТЕЦЕНКО: «У Кучеревского были сентиментальные отношения с двумя игроками»
Украина. Первая лига
04 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:43
748
0

СТЕЦЕНКО: «У Кучеревского были сентиментальные отношения с двумя игроками»

Этими игроками были лидеры команды

04 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:43
748
0
СТЕЦЕНКО: «У Кучеревского были сентиментальные отношения с двумя игроками»
ФК Днепр. Андрей Стеценко

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко вспомнил историю о том, как Евгений Кучеревский находил подход к некоторым игрокам.

«У Кучеревского сентиментальные отношения были с двумя футболистами – Александром Рыкуном и Олегом Венглинским. Тот же Венглинский, при всем моем к нему уважении, часто неважно себя чувствовал. То у него температура была, то еще что-то. Он часто говорил: «У меня тут болит, там болит». Евгений Мефодьевич садил его на колено и по-отечески говорил: «Величка, дорогой, нужно. Ты же у нас бомбардир! Нужно забыть про температуру, про болячку. Нужно выйти и забить два гола».

И Олег выходил и забивал. По Рыкуну – тоже понятная история. Но Мефодьич умел находить к нему подход», – рассказал Стеценко на ютуб-канале Футбольна Хата.

По теме:
Денис Бойко признался, где получал большую зарплату, чем в Динамо и Полесье
«Какое будущее?» Экс-директор клуба УПЛ разнес трансферы Динамо и Шахтера
«Сколько забил?» Экс-игрок сборной Украины дерзко обратился к Леоненко
Андрей Стеценко Александр Рыкун Олег Венглинский Днепр
Сергей Цыба Источник: Футбольна Хата
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
Футбол | 03 февраля 2025, 16:20 82
«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко

В услугах полузащитника был заинтересован английский «Вулверхемптон»

«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
Бокс | 03 февраля 2025, 21:33 1
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса

Дэвид Бенавидес мечтает стать лидером рейтинга P4P 

Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Футбол | 04.02.2025, 12:14
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Футбол | 04.02.2025, 07:33
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
«Мне это не нравится». Роналду высказался о цели забить 1000 голов
Футбол | 04.02.2025, 13:41
«Мне это не нравится». Роналду высказался о цели забить 1000 голов
«Мне это не нравится». Роналду высказался о цели забить 1000 голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
03.02.2025, 19:43 40
Футбол
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 18
Футбол
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
02.02.2025, 13:48 27
Футбол
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
02.02.2025, 08:33 17
Бокс
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
02.02.2025, 22:34 5
Хоккей
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем