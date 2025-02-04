СТЕЦЕНКО: «У Кучеревского были сентиментальные отношения с двумя игроками»
Этими игроками были лидеры команды
Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко вспомнил историю о том, как Евгений Кучеревский находил подход к некоторым игрокам.
«У Кучеревского сентиментальные отношения были с двумя футболистами – Александром Рыкуном и Олегом Венглинским. Тот же Венглинский, при всем моем к нему уважении, часто неважно себя чувствовал. То у него температура была, то еще что-то. Он часто говорил: «У меня тут болит, там болит». Евгений Мефодьевич садил его на колено и по-отечески говорил: «Величка, дорогой, нужно. Ты же у нас бомбардир! Нужно забыть про температуру, про болячку. Нужно выйти и забить два гола».
И Олег выходил и забивал. По Рыкуну – тоже понятная история. Но Мефодьич умел находить к нему подход», – рассказал Стеценко на ютуб-канале Футбольна Хата.
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