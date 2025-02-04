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Товарищеские матчи
Черноморец
04.02.2025 10:30 – FT 2 : 1
Фратрия
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 13:29 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:41
363
0

Одержали волевую победу. Черноморец в спарринге обыграл Фратрию

Александр Бабич ранее тренировал «Фратрию»

04 февраля 2025, 13:29 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:41
363
0
Одержали волевую победу. Черноморец в спарринге обыграл Фратрию

«Черноморец» во вторник, 4 февраля, провел очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником стал болгарский клуб «Фратрия». С этой командой в 2022-2024 годах работал нынешний главный тренер «Черноморца» Александр Бабич.

«Фратрия» занимает 14-е место во втором дивизионе чемпионата Болгарии. Во «Фратрии» работают хорошо известные в Одессе Александр Лавренцов (тренер вратарей) и Денис Васин (тренер).

Игра прошла с преимуществом «Черноморца», хотя счет открыла «Фратрия». «Моряки» одержали волевую победу. Оба гола были забиты после передач Артема Габелка.

Товарищеский матч. 4 февраля. Манавгат (Турция). Стадион «Emirhan sport center»

«Черноморец» – «Фратрия» (Варна, Болгария) – 2:1

Голы: Шевцов (42), Хобленко (48) – … (29)

«Черноморец» 1-й тайм: Вичный, Кайо Гомес, Ермаков, Кратов, «просмотр», Шпорн, Габелок, «Просмотр», Попов, Шевцов, Хобленко.

«Черноморец» 2-й тайм: Набит, Кисиль, Ермаков (Ярмола, 61), Лацабидзе, «просмотр» (Крайник, 61), Шпорн (Сигеев, 61), Габелок (Григорчук, 61), Пшеничнюк, Мустафаев, Янаков, Хобленко ( Безбородко, 61).

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Черноморец Одесса Фратрия Варна контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Александр Бабич Артем Габелок Илья Шевцов Алексей Хобленко
Сергій Турчак Источник: ФК Черноморец
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