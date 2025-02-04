Одержали волевую победу. Черноморец в спарринге обыграл Фратрию

«Черноморец» во вторник, 4 февраля, провел очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником стал болгарский клуб «Фратрия». С этой командой в 2022-2024 годах работал нынешний главный тренер «Черноморца» Александр Бабич.

«Фратрия» занимает 14-е место во втором дивизионе чемпионата Болгарии. Во «Фратрии» работают хорошо известные в Одессе Александр Лавренцов (тренер вратарей) и Денис Васин (тренер).

Игра прошла с преимуществом «Черноморца», хотя счет открыла «Фратрия». «Моряки» одержали волевую победу. Оба гола были забиты после передач Артема Габелка.

Товарищеский матч. 4 февраля. Манавгат (Турция). Стадион «Emirhan sport center»

«Черноморец» – «Фратрия» (Варна, Болгария) – 2:1

Голы: Шевцов (42), Хобленко (48) – … (29)

«Черноморец» 1-й тайм: Вичный, Кайо Гомес, Ермаков, Кратов, «просмотр», Шпорн, Габелок, «Просмотр», Попов, Шевцов, Хобленко.

«Черноморец» 2-й тайм: Набит, Кисиль, Ермаков (Ярмола, 61), Лацабидзе, «просмотр» (Крайник, 61), Шпорн (Сигеев, 61), Габелок (Григорчук, 61), Пшеничнюк, Мустафаев, Янаков, Хобленко ( Безбородко, 61).