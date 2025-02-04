Экс-форвард Шахтера сказал, когда получил самую большую премию за карьеру
Александр Гладкий вспомнил финал Кубка УЕФА
Бывший форвард национальной сборной Украины Александр Гладкий заявил, что самую большую премию в своей карьере получил после триумфа донецкого «Шахтера» в финале Кубка УЕФА против «Вердера» (2:1).
Почему журналистов часто интересует финансовый вопрос? Не буду я лукавить, не помню, сколько мы тогда заработали бонусов от президента. Но точно могу сказать, что это была моя самая большая премия в футболе», – рассказал Гладкий.
Александр сыграл в оранжево-черной футболке 185 поединков во всех официальных турнирах, забив 63 гола и отдав 32 результативных передачи.
Ранее Александр Гладкий вспомнил свой переход в расположение донецкого «Шахтера».
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