Экс-форвард Шахтера сказал, когда получил самую большую премию за карьеру

Бывший форвард национальной сборной Украины Александр Гладкий заявил, что самую большую премию в своей карьере получил после триумфа донецкого «Шахтера» в финале Кубка УЕФА против «Вердера» (2:1).

Почему журналистов часто интересует финансовый вопрос? Не буду я лукавить, не помню, сколько мы тогда заработали бонусов от президента. Но точно могу сказать, что это была моя самая большая премия в футболе», – рассказал Гладкий.

Александр сыграл в оранжево-черной футболке 185 поединков во всех официальных турнирах, забив 63 гола и отдав 32 результативных передачи.

Ранее Александр Гладкий вспомнил свой переход в расположение донецкого «Шахтера».