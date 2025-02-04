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  4. Экс-форвард Шахтера сказал, когда получил самую большую премию за карьеру
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 16:36 |
1104
0

Экс-форвард Шахтера сказал, когда получил самую большую премию за карьеру

Александр Гладкий вспомнил финал Кубка УЕФА

04 февраля 2025, 16:36 |
1104
0
Экс-форвард Шахтера сказал, когда получил самую большую премию за карьеру
ФК Шахтер Донецк. Александр Гладкий

Бывший форвард национальной сборной Украины Александр Гладкий заявил, что самую большую премию в своей карьере получил после триумфа донецкого «Шахтера» в финале Кубка УЕФА против «Вердера» (2:1).

Почему журналистов часто интересует финансовый вопрос? Не буду я лукавить, не помню, сколько мы тогда заработали бонусов от президента. Но точно могу сказать, что это была моя самая большая премия в футболе», – рассказал Гладкий.

Александр сыграл в оранжево-черной футболке 185 поединков во всех официальных турнирах, забив 63 гола и отдав 32 результативных передачи.

Ранее Александр Гладкий вспомнил свой переход в расположение донецкого «Шахтера».

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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