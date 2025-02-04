«Что с ним?» Сабо предположил, что у лидера Динамо – звездная болезнь

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о полузащитнике столичного клуба Николае Шапаренко:

«Ой, я даже не понимаю, что случилось с этим парнем. Он прогрессировал буквально на глазах, и вырос в хорошего полузащитника. Шапаренко и умеет защищаться, и имеет хорошо поставленный удар и прочее. Но вот после того, как получил травму, у него игра никак не идет. И что сейчас с этим игроком – даже не знаю. Что-то там у него случилось. Не хотелось бы предполагать, что у парня появилась «звездная болезнь», как это порой бывает, когда ты взлетаешь вверх. Правда, обычно потом падаешь вниз. Так бывает в футболе. Амурные дела? Тоже вполне может быть».

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» возобновил интерес к Николаю Шапаренко.