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  4. «Что с ним?» Сабо предположил, что у лидера Динамо – звездная болезнь
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 13:50 |
1926
0

«Что с ним?» Сабо предположил, что у лидера Динамо – звездная болезнь

Бывший главный тренер киевлян недоволен игрой Николая Шапаренко

04 февраля 2025, 13:50 |
1926
0
«Что с ним?» Сабо предположил, что у лидера Динамо – звездная болезнь
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о полузащитнике столичного клуба Николае Шапаренко:

«Ой, я даже не понимаю, что случилось с этим парнем. Он прогрессировал буквально на глазах, и вырос в хорошего полузащитника. Шапаренко и умеет защищаться, и имеет хорошо поставленный удар и прочее. Но вот после того, как получил травму, у него игра никак не идет. И что сейчас с этим игроком – даже не знаю. Что-то там у него случилось. Не хотелось бы предполагать, что у парня появилась «звездная болезнь», как это порой бывает, когда ты взлетаешь вверх. Правда, обычно потом падаешь вниз. Так бывает в футболе. Амурные дела? Тоже вполне может быть».

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» возобновил интерес к Николаю Шапаренко.

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Николай Шапаренко Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: UA-Football
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