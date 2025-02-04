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  4. Сабо оценил, как продажа Бущана может повлиять на чемпионскую гонку в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 13:21 | Обновлено 04 февраля 2025, 13:22
1237
0

Сабо оценил, как продажа Бущана может повлиять на чемпионскую гонку в УПЛ

Йожеф считает, что Руслан Нещерет сможет достойно заменить Георгия

04 февраля 2025, 13:21 | Обновлено 04 февраля 2025, 13:22
1237
0
Сабо оценил, как продажа Бущана может повлиять на чемпионскую гонку в УПЛ
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о трансфере голкипера «бело-синих» Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».

– В нынешнем чемпионате «Динамо» стремится получить золотые награды. Учитывая это, не может ли продажа основного вратаря Георгия Бущана в Саудовскую Аравию расцениваться как преждевременная?

– Трудно сказать однозначно, что и как. Дело в том, что на зимний перерыв «Динамо» и «Шахтер» ушли с 10-очковым разрывом в пользу первого из клубов. Думаю, что динамовцы и станут чемпионами. А что касается последнего рубежа, то Бущана сможет достойно заменить Руслан Нещерет.

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Йожеф Сабо Руслан Нещерет Георгий Бущан Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: UA-Football
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