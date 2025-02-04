Сабо оценил, как продажа Бущана может повлиять на чемпионскую гонку в УПЛ

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о трансфере голкипера «бело-синих» Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».

– В нынешнем чемпионате «Динамо» стремится получить золотые награды. Учитывая это, не может ли продажа основного вратаря Георгия Бущана в Саудовскую Аравию расцениваться как преждевременная?

– Трудно сказать однозначно, что и как. Дело в том, что на зимний перерыв «Динамо» и «Шахтер» ушли с 10-очковым разрывом в пользу первого из клубов. Думаю, что динамовцы и станут чемпионами. А что касается последнего рубежа, то Бущана сможет достойно заменить Руслан Нещерет.