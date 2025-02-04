Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола:

«Я считаю, что я самый совершенный игрок, который когда-либо играл в футбол. Это мое мнение. Есть вопрос вкуса, но у меня такое мнение. Я умею все в футболе. Я хорошо бью головой, выполняю стандарты, играю обеими ногами, я быстрый, я сильный, я высоко прыгаю. Сказать, что Криштиану – не совершенен, будет ложью.

Можно говорить, что кому-то больше нравится Месси, Пеле или Марадона, я уважаю это, но я честно не вижу никого совершеннее меня. Сколько я бы не забил голов – 920, 925 или 930, я лучший в истории».

Ранее лучшего игрока в истории футбола назвал Лионель Месси.