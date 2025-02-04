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  4. Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Саудовская Аравия
04 февраля 2025, 12:49 |
861
1

Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси

Криштиану отметил сам себя

04 февраля 2025, 12:49 |
861
1
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола:

«Я считаю, что я самый совершенный игрок, который когда-либо играл в футбол. Это мое мнение. Есть вопрос вкуса, но у меня такое мнение. Я умею все в футболе. Я хорошо бью головой, выполняю стандарты, играю обеими ногами, я быстрый, я сильный, я высоко прыгаю. Сказать, что Криштиану – не совершенен, будет ложью.

Можно говорить, что кому-то больше нравится Месси, Пеле или Марадона, я уважаю это, но я честно не вижу никого совершеннее меня. Сколько я бы не забил голов – 920, 925 или 930, я лучший в истории».

Ранее лучшего игрока в истории футбола назвал Лионель Месси.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вус Источник
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