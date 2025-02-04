Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Дмитрий Крыськив может сменить клубную прописку
Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Дмитрием Крыськивым, сообщает издание 61medya.
По информации источника, руководство «горняков» будет готово отпустить 24-летнего футболиста за 7 миллионов евро, в которые его стоимость оценивает и портал Transfermarkt.
В сезоне 2024/25 Дмитрий Крыськив провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.
Ранее «Трабзонспор» официально объявил о подписании вингера «Шахтера» Александра Зубкова. Также в зимнее трансферное окно из состава «горняков» в «Трабзонспор» перешел нападающий Даниил Сикан.
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для бразильців місце звільняти.
бо у клубі 7 бразильців і
по одному Грузія, Туреччина, Буркіна Фасо.
ще +1 бразилець на підході.
буде легіонерів 11, а місць в основі тільки 7...
Контракт он не продляет, может уйти бесплатно. да и по игре не тянет он роль опорника.