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Турция
04 февраля 2025, 12:14 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:26
2675
20

Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера

Дмитрий Крыськив может сменить клубную прописку

04 февраля 2025, 12:14 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:26
2675
20
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Дмитрием Крыськивым, сообщает издание 61medya.

По информации источника, руководство «горняков» будет готово отпустить 24-летнего футболиста за 7 миллионов евро, в которые его стоимость оценивает и портал Transfermarkt.

В сезоне 2024/25 Дмитрий Крыськив провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ранее «Трабзонспор» официально объявил о подписании вингера «Шахтера» Александра Зубкова. Также в зимнее трансферное окно из состава «горняков» в «Трабзонспор» перешел нападающий Даниил Сикан.

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Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Дмитро Вус Источник
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Комментарии 20
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Артур Отаманчук
кроты наладили схему переправки военнообязанных через границу.
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+5
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Victor673256ua
Схоже, Шахтар стане фарм-клубом Трабзонспора
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+3
serhiy
Шахтар ,всіх не продавайте, лишіть пару бокопорів, а то що робити потім з тим "найкращим Шахтарем за всі часи ". Здається до ахметки нарешті щось трішки дійшло. Але не повністю .
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+2
serhiy
Треба продавати ! Може зміниться людина. А то прийшов в Шахтар і з Криськіва в "крису" перетворився.  Може між люди вийде ,світ побачить і виправиться !
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+2
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Burevestnik
треба продавати і
 для бразильців місце звільняти.
бо у клубі 7 бразильців і
по одному Грузія, Туреччина, Буркіна Фасо.
ще +1 бразилець на підході.
 буде легіонерів 11, а місць в основі тільки 7...
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+1
ТвояМамка
Норм так турки в ашан заехали)
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+1
Gargantua81
хороший выход для всех.
Контракт он не продляет, может уйти бесплатно. да и по игре не тянет он роль опорника.
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+1
easterly
Ну все - В АПЛ всі кусають лікті.....
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+1
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AK.228
И Бондаренко пожалуйста!!
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-2
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