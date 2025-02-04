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  4. Глейкер МЕНДОСА: «Очень рад присоединиться к Кривбассу»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 15:01 |
146
0

Глейкер МЕНДОСА: «Очень рад присоединиться к Кривбассу»

Венесуэльский вингер прокомментировал переход в новую команду

04 февраля 2025, 15:01 |
146
0
Глейкер МЕНДОСА: «Очень рад присоединиться к Кривбассу»
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Венесуэльский вингер Глейкер Мендоса прокомментировал переход в криворожский «Кривбасс»:

«Очень рад присоединиться к «Кривбассу». После того, как узнал об интересе «Кривбасса» несколько недель назад, я загорелся желанием присоединиться к этой команде. Я уверен, что сделал все правильно. Поэтому благодарю Бога за такую возможность в моей карьере.

Буду полностью отдаваться на тренировках и матчах, буду показывать свою лучшую версию ради командных результатов. Я очень благодарен болельщикам «Кривбасса», которые писали мне в личные сообщения. Это было очень приятно, поэтому передаю всем красно-белым фанатам большой привет. Пусть Бог благословит вас всегда. Уже очень скоро увидимся в Украине. Я волнуюсь перед дебютом в футболке «Кривбасса», но с нетерпением ожидаю этого момента».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Глейкер Мендоса
Дмитро Вус Источник: ФК Кривбасс
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