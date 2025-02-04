Глейкер МЕНДОСА: «Очень рад присоединиться к Кривбассу»

Венесуэльский вингер Глейкер Мендоса прокомментировал переход в криворожский «Кривбасс»:

«Очень рад присоединиться к «Кривбассу». После того, как узнал об интересе «Кривбасса» несколько недель назад, я загорелся желанием присоединиться к этой команде. Я уверен, что сделал все правильно. Поэтому благодарю Бога за такую возможность в моей карьере.

Буду полностью отдаваться на тренировках и матчах, буду показывать свою лучшую версию ради командных результатов. Я очень благодарен болельщикам «Кривбасса», которые писали мне в личные сообщения. Это было очень приятно, поэтому передаю всем красно-белым фанатам большой привет. Пусть Бог благословит вас всегда. Уже очень скоро увидимся в Украине. Я волнуюсь перед дебютом в футболке «Кривбасса», но с нетерпением ожидаю этого момента».