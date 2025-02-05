Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Знаем свои возможности». В ЛНЗ объяснили, почему пригласили Григорчука
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 07:51 |
255
0

«Знаем свои возможности». В ЛНЗ объяснили, почему пригласили Григорчука

Андрей Колесник рассказал о смене тренера в черкасском коллективе

05 февраля 2025, 07:51 |
255
0
«Знаем свои возможности». В ЛНЗ объяснили, почему пригласили Григорчука
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник объяснил, почему «фиолетовых» возглавил известный украинский специалист Роман Григорчук.

-В межсезонье команду возглавил Роман Григорчук. Как возник этот вариант и почему именно на нем остановились?

– Роман Григорчук – очень известный украинский специалист, достигавший успехов в разных чемпионатах. У него были прекрасные результаты с «Черноморцем» еще в 2010-е годы, потом успешно работал за границей, становился чемпионом в разных странах. Это очень квалифицированный тренер.

– Какие задачи стоят перед новым тренерским штабом?

– Задача неизменная – подниматься все выше. Мы знаем свои возможности и свой потолок, но выше седьмого места нужно подниматься.

Ранее в ЛНЗ объяснили, почему из клуба ушел испанский специалист Андрес Карраско.

По теме:
«Талантливый ребенок». Григорчук объяснил, зачем взял на сборы 15-летнего
«Я этим живу». Григорчук объяснил, почему согласился возглавить ЛНЗ
Ребров общался с игроками ЛНЗ. Григорчук раскрыл детали разговора
ЛНЗ Черкассы Андрей Колесник (футбол) Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Футбол | 04 февраля 2025, 11:35 5
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала

Андрей Лунин может сыграть в четвертьфинале Кубка Испании

Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Футбол | 04 февраля 2025, 12:14 40
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера

Дмитрий Крыськив может сменить клубную прописку

Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Футбол | 04.02.2025, 11:01
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Легенда, бомбардир і суператлет. Еталон ідеального гравця: Роналду вже 40
Футбол | 05.02.2025, 07:05
Легенда, бомбардир і суператлет. Еталон ідеального гравця: Роналду вже 40
Легенда, бомбардир і суператлет. Еталон ідеального гравця: Роналду вже 40
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Футбол | 05.02.2025, 00:21
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23 1
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
04.02.2025, 18:35 5
Футбол
Дебют в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион мира проведет четыре поединка за год
Дебют в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион мира проведет четыре поединка за год
03.02.2025, 13:23 1
Бокс
Александр УСИК: «Его пытаются убить. Каждый тянет на себя одеяло»
Александр УСИК: «Его пытаются убить. Каждый тянет на себя одеяло»
03.02.2025, 12:57
Бокс
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 6
Бокс
Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»
Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»
03.02.2025, 15:04 2
Бокс
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
04.02.2025, 07:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем