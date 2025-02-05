«Знаем свои возможности». В ЛНЗ объяснили, почему пригласили Григорчука

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник объяснил, почему «фиолетовых» возглавил известный украинский специалист Роман Григорчук.

-В межсезонье команду возглавил Роман Григорчук. Как возник этот вариант и почему именно на нем остановились?

– Роман Григорчук – очень известный украинский специалист, достигавший успехов в разных чемпионатах. У него были прекрасные результаты с «Черноморцем» еще в 2010-е годы, потом успешно работал за границей, становился чемпионом в разных странах. Это очень квалифицированный тренер.

– Какие задачи стоят перед новым тренерским штабом?

– Задача неизменная – подниматься все выше. Мы знаем свои возможности и свой потолок, но выше седьмого места нужно подниматься.

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