Рейтинг самых унизительных фиаско Гвардиолы. На каком месте недавние 1:5?
В минувшие выходные Гвардиола потерпел одно из крупнейших поражений в тренерской карьере
2 февраля прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе Эмирейтс в Лондоне, и канониры одержали разгромную победу (5:1).
Это поражение стало одним из крупнейших в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы. Известный британский портал GOAL обнародовал рейтинг самых унизительных поражений испанского коуча за карьеру, где последний матч против «канониров» занял второе место.
На первой строчке разместился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2013/14. Тогда Жузеп тренировал «Баварию» и потерпел сокрушительное поражение от мадридского «Реала» Карло Анчелотти – 0:4 в Мюнхене.
Самые унизительные поражения Гвардиолы от GOAL
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