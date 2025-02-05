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  4. Рейтинг самых унизительных фиаско Гвардиолы. На каком месте недавние 1:5?
Англия
05 февраля 2025, 23:10 |
399
1

Рейтинг самых унизительных фиаско Гвардиолы. На каком месте недавние 1:5?

В минувшие выходные Гвардиола потерпел одно из крупнейших поражений в тренерской карьере

05 февраля 2025, 23:10 |
399
1
Рейтинг самых унизительных фиаско Гвардиолы. На каком месте недавние 1:5?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

2 февраля прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе Эмирейтс в Лондоне, и канониры одержали разгромную победу (5:1).

Это поражение стало одним из крупнейших в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы. Известный британский портал GOAL обнародовал рейтинг самых унизительных поражений испанского коуча за карьеру, где последний матч против «канониров» занял второе место.

На первой строчке разместился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2013/14. Тогда Жузеп тренировал «Баварию» и потерпел сокрушительное поражение от мадридского «Реала» Карло Анчелотти – 0:4 в Мюнхене.

Самые унизительные поражения Гвардиолы от GOAL

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Микель Артета Жузеп Гвардиола Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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ivankondrat96
І дві з цих поразок прийшлися на поточний сезон. І обидві в АПЛ
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