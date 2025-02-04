«Справедливый». Экс-игрок Шахтера сказал все, что думает о Луческу

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Александр Гладкий рассказал об особом отношении Мирчи Луческу к бразильцам, выступавшим за донецкий клуб.

«Наставник уделял большое внимание этим игрокам, поскольку они делали результат и красивым футбол Шахтера. Это были ключевые исполнители команды, поэтому наверняка они и получали больше внимания. Но это не значит, что других прижимали, нет, тренер был справедлив по отношению ко всем футболистам», – рассказал Гладкий.

Александр сыграл в оранжево-черной футболке 185 поединков во всех официальных турнирах, забив 63 гола и отдав 32 результативных передачи.

Ранее Александр объяснил свой переход из Шахтера в киевское Динамо.