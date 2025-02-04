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  4. «Справедливый». Экс-игрок Шахтера сказал все, что думает о Луческу
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 10:36 |
552
1

«Справедливый». Экс-игрок Шахтера сказал все, что думает о Луческу

Александр Гладкий вспомнил период выступлений за донецкий клуб

04 февраля 2025, 10:36 |
552
1
«Справедливый». Экс-игрок Шахтера сказал все, что думает о Луческу
ФК Шахтер Донецк. Александр Гладкий

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Александр Гладкий рассказал об особом отношении Мирчи Луческу к бразильцам, выступавшим за донецкий клуб.

«Наставник уделял большое внимание этим игрокам, поскольку они делали результат и красивым футбол Шахтера. Это были ключевые исполнители команды, поэтому наверняка они и получали больше внимания. Но это не значит, что других прижимали, нет, тренер был справедлив по отношению ко всем футболистам», – рассказал Гладкий.

Александр сыграл в оранжево-черной футболке 185 поединков во всех официальных турнирах, забив 63 гола и отдав 32 результативных передачи.

Ранее Александр объяснил свой переход из Шахтера в киевское Динамо.

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Александр Гладкий Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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potemkin78
поэтому и играли из украинце  Пятов 2 центральных защитника и один опорник
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