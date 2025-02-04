Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Иван покинет «Александрию»
3 февраля 2025 года стало известно, что украинский полузащитник «Александрии» Иван Калюжный с сезона 2025/26 станет игроком харьковского «Металлиста 1925».
По информации журналиста Сергея Тищенко, в составе клуба Первой лиги 26-летний футболист будет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц - в 5 раз больше, чем зарабатывал в «Александрии».
Также в соглашении предусмотрен подписной бонус для игрока, который, по мнению источника, будет составлять примерно его годовую зарплату.
В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом действует до лета 2025 года.
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