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Украина. Первая лига
04 февраля 2025, 11:01 |
1375
1

Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925

Иван покинет «Александрию»

04 февраля 2025, 11:01 |
1375
1
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
УАФ. Иван Калюжный

3 февраля 2025 года стало известно, что украинский полузащитник «Александрии» Иван Калюжный с сезона 2025/26 станет игроком харьковского «Металлиста 1925».

По информации журналиста Сергея Тищенко, в составе клуба Первой лиги 26-летний футболист будет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц - в 5 раз больше, чем зарабатывал в «Александрии».

Также в соглашении предусмотрен подписной бонус для игрока, который, по мнению источника, будет составлять примерно его годовую зарплату.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом действует до лета 2025 года.

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Дмитро Вус Источник: Telegram
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