В Кривбассе прокомментировали подписание венесуэльского вингера

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал подписание венесуэльского вингера Глейкера Мендосы:

«Мы давно следили за этим игроком. Мендоса имеет неплохие скоростные данные, может закрыть сразу три разные позиции, поэтому мы на него очень надеемся».

Предыдущим клубом игрока является «Депортиво Тачира», за который он провел матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Глейкер дебютировал за сборную Венесуэлы 18 января 2025 года в товарищеском матче против США (1:3). Тогда он провел на поле все 90 минут. Имеет опыт выступлений в Кубке Либертадорес за «Депортиво Тачира» – 4 матча. Мендоса стал чемпион Венесуэлы в 2024 году.