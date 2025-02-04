ОФИЦИАЛЬНО. Французский гранд арендовал опорного полузащитника Милана

Опорный полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер на правах аренды перебрался в гранд французского футбола «Марсель».

На официальном сайте «Марселя» указано, что аренда игрока продлится полгода – до конца сезона, а также в договоре прописана опция, которая позволит французскому клубу выкупить по желанию контракт футболиста.

Алжирский игрок присоединился к «Милану» летом 2019 года, и с тех пор полузащитник отыграл 17 матчей в составе команды. К тому же Исмаэль оформил за «россонери» восемь голов и 12 результативных передач.

Следует отметить, что Беннасер также регулярно играет за сборную Алжира. На сегодняшний день в активе футболиста 50 матчей за национальную команду.