ОФИЦИАЛЬНО. Французский гранд арендовал опорного полузащитника Милана
Исмаэль Беннасер следующие полгода проведет в «Марселе»
Опорный полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер на правах аренды перебрался в гранд французского футбола «Марсель».
На официальном сайте «Марселя» указано, что аренда игрока продлится полгода – до конца сезона, а также в договоре прописана опция, которая позволит французскому клубу выкупить по желанию контракт футболиста.
Алжирский игрок присоединился к «Милану» летом 2019 года, и с тех пор полузащитник отыграл 17 матчей в составе команды. К тому же Исмаэль оформил за «россонери» восемь голов и 12 результативных передач.
Следует отметить, что Беннасер также регулярно играет за сборную Алжира. На сегодняшний день в активе футболиста 50 матчей за национальную команду.
𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 🔵⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2025
Le milieu de terrain international 🇩🇿 rejoint l’OM en provenance de l’AC Milan ✍️ pic.twitter.com/cQNctO2791
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