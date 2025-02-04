Андре ГОНСАЛВЕШ: «Отдам все силы за Полесье»

Португальский вингер Андре Гонсалвеш поделился первыми впечатлениями от перехода в житомирское «Полесье».

– Андре, во-первых, приветствуем тебя в «Полесье». Ты уже провел здесь несколько тренировок. Поделись впечатлениями. Вижу, что немного уставший, или это так визуально выглядит?

– Спасибо. Да, тренировка была интенсивной, но я хорошо адаптируюсь. По крайней мере думаю, что хорошо адаптируюсь.

– Главные твои скиллы? Познакомь нас и болельщиков «Полесья», что за футболист пришел?

– Моя самая сильная сторона – это игра один в один, дриблинг. У меня также хорошая подача. Как по мне – это мои главные скиллы.

– Почему ты принял предложение «Полесья»?

– Когда я узнал, что мной интересуется «Полесье», я расспросил: что это за клуб, какие его амбиции, увидел инфраструктуру. Один из приоритетов для меня было, что клуб играет в Премьер-лиге. Также пообщался со знакомым футболистом – Рафаэлем Бандейрой.

– Когда тебя представляли, говорили, что для тебя такой шанс проявить себя, или ты будешь в основной команде, или ты будешь за «Полесье-2» играть. Ты чувствуешь в себе силы, стремление, что ты достоин основы?

– Да, да, я буду делать все от себя зависящее. Отдам все свои силы, и надеюсь, что буду играть на самом высоком уровне.