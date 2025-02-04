Юрий ВАКУЛКО: «Конечно, неприятно, что проиграли»

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко прокомментировал поражение в товарищеском матче против шведского «Кальмара» (0:2).

– Юрий, как прокомментируешь этот спарринг?

– Конечно, неприятно, что проиграли в конце первого этапа сбора. Но, все понимаем, что главное на сборах – это получить нагрузку, игровое время и набрать оптимальные кондиции. В целом игра была равной. Где-то мы были лучше, но свои моменты не реализовали, в отличие от соперника. Имеем такой счет, к сожалению.

– Почему не удалось реализовать многочисленные голевые шансы? Возможно, из-за больших нагрузок?

– Где-то есть такое. Например, в конце первого тайма у нас был момент, но Микитишин не попал. Вероятно, ему где-то нагрузки помешали.

– Сейчас два дня паузы на сборах. Это поможет перезагрузиться?

– Да, сейчас два выходных, после чего начнем работать уже больше над тактическими моментами. Поэтому всем в физическом плане должно стать легче. Будем выходить на свой пик формы.

– Лично ты как себя чувствуешь?

– Неплохо, но немного пропустил в начале сборов: 3-4 дня. Была микротравма. Сейчас уже набрал кондиции, все хорошо, спасибо.