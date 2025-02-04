ФОТО. Афродита! Дочь Шацких снова зажигает соцсети дерзкими кадрами
Кристина Шацких – ещё та красавица
Кристина Шацких не устает приковывать к себе внимание.
Дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких и девушка футболиста «бело-синих» Николая Шапаренка опубликовала соблазнительный домашний фотосет, в котором девушка предстает во всей красе.
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«Афродита 😍», «Красоточка 😍❤️», «Ты выглядишь очень хорошо 🔥», – фолловеры забросали Кристину комплиментами.
Напомним, что девушка работает моделью, фотографом и имеет свой собственный бренд одежды «SHÁTSKI».
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