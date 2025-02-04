Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Афродита! Дочь Шацких снова зажигает соцсети дерзкими кадрами
Другие новости
04 февраля 2025, 10:00 |
711
0

ФОТО. Афродита! Дочь Шацких снова зажигает соцсети дерзкими кадрами

Кристина Шацких – ещё та красавица

04 февраля 2025, 10:00 |
711
0
ФОТО. Афродита! Дочь Шацких снова зажигает соцсети дерзкими кадрами
Instagram. Кристина Шацких

Кристина Шацких не устает приковывать к себе внимание.

Дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких и девушка футболиста «бело-синих» Николая Шапаренка опубликовала соблазнительный домашний фотосет, в котором девушка предстает во всей красе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Афродита 😍», «Красоточка 😍❤️», «Ты выглядишь очень хорошо 🔥», – фолловеры забросали Кристину комплиментами.

Напомним, что девушка работает моделью, фотографом и имеет свой собственный бренд одежды «SHÁTSKI».

По теме:
«Ребров – инициатор». Екс-форвард сборной – о переходе из Шахтера в Динамо
«Динамо – мечта». Экс-форвард сборной объяснил, почему выбрал Шахтер
САБО: «Забарного все большие клубы хотят купить, однако не хотят платить»
фото lifestyle Максим Шацких Динамо Киев Николай Шапаренко
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Умоляю, подожди меня». Гигант-супертяж бросил вызов Усику на бой
Бокс | 04 февраля 2025, 08:22 4
«Умоляю, подожди меня». Гигант-супертяж бросил вызов Усику на бой
«Умоляю, подожди меня». Гигант-супертяж бросил вызов Усику на бой

Мартин Баколе хочет провести бой с украинским чемпионом

Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Футбол | 03 февраля 2025, 09:48 68
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории

За Кауа Элиаса «горняки» предложили очень серьезную сумму отступных

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки
Футбол | 04.02.2025, 08:41
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
Футбол | 03.02.2025, 10:23
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Бокс | 03.02.2025, 12:37
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
03.02.2025, 06:43 4
Футбол
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
02.02.2025, 22:34 5
Хоккей
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 5
Бокс
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 17
Футбол
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
03.02.2025, 21:33 1
Бокс
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
02.02.2025, 19:25 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем