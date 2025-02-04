«Ребров – инициатор». Екс-форвард сборной – о переходе из Шахтера в Динамо
Александр Гладкий рассказал о периоде своей карьеры в «Динамо»
Бывший форвард национальной сборной Украины Александр Гладкий рассказал о периоде своей карьеры в «Динамо», куда перебрался из донецкого «Шахтера».
— И следующая ваша остановка была в Киеве. Вас позвал главный тренер?
– Да. Сергей Ребров был инициатором моего перехода в Динамо.
– В Динамо у вас не пошло. Можно ли сказать, что это был самый неудачный период вашей карьеры?
– Да, и этого я не скрываю. У меня вообще ничего не получалось. Как и несколько лет назад, я снова ушел в аренду в Карпаты.
— Почему не удалось в Динамо стать, как говорится, своим?
– Не смог привыкнуть к стилю игры команды. Футбол Шахтера и даже Карпат был другим. Я много работал, но не получилось и ничего прибавить. Я ни в коем случае никого не виню. Причина была только во мне.
— Разорвать контракт вы попросились или вас попросили?
— Думаю, это было взаимное желание. Мы пожали друг другу руки и разошлись.
Ранее Александр Гладкий вспомнил свой переход в расположение донецкого «Шахтера».
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