«Ребров – инициатор». Екс-форвард сборной – о переходе из Шахтера в Динамо

Бывший форвард национальной сборной Украины Александр Гладкий рассказал о периоде своей карьеры в «Динамо», куда перебрался из донецкого «Шахтера».

— И следующая ваша остановка была в Киеве. Вас позвал главный тренер?

– Да. Сергей Ребров был инициатором моего перехода в Динамо.

– В Динамо у вас не пошло. Можно ли сказать, что это был самый неудачный период вашей карьеры?

– Да, и этого я не скрываю. У меня вообще ничего не получалось. Как и несколько лет назад, я снова ушел в аренду в Карпаты.

— Почему не удалось в Динамо стать, как говорится, своим?

– Не смог привыкнуть к стилю игры команды. Футбол Шахтера и даже Карпат был другим. Я много работал, но не получилось и ничего прибавить. Я ни в коем случае никого не виню. Причина была только во мне.

— Разорвать контракт вы попросились или вас попросили?

— Думаю, это было взаимное желание. Мы пожали друг другу руки и разошлись.

Ранее Александр Гладкий вспомнил свой переход в расположение донецкого «Шахтера».