«Я здесь навсегда». Матвиенко иронично отреагировал на «уход» из Шахтера

3 февраля 2025 года украинский защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко сделал публикацию на своей официальной странице в Instagram, в которой попрощался с вингером Александром Зубковым, перешедшим в турецкий «Трабзонспор».

В комментариях к сообщению пользователи заметили нападающего «горняков» Лассину Траоре. Он написал:

«Николай, надеюсь ты не уходишь от нас завтра?»

Комментарий увидел и сам Матвиенко, дав иронично-юмористический ответ:

«Я здесь навсегда 😂».

Недавно в СМИ появлялась информация, что «Шахтер» зимой этого года не отпустил Николая Матвиенко во французский «Марсель».