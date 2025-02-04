«Я здесь навсегда». Матвиенко иронично отреагировал на «уход» из Шахтера
Защитник горняков ответил Лассине Траоре
3 февраля 2025 года украинский защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко сделал публикацию на своей официальной странице в Instagram, в которой попрощался с вингером Александром Зубковым, перешедшим в турецкий «Трабзонспор».
В комментариях к сообщению пользователи заметили нападающего «горняков» Лассину Траоре. Он написал:
«Николай, надеюсь ты не уходишь от нас завтра?»
Комментарий увидел и сам Матвиенко, дав иронично-юмористический ответ:
«Я здесь навсегда 😂».
Недавно в СМИ появлялась информация, что «Шахтер» зимой этого года не отпустил Николая Матвиенко во французский «Марсель».
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