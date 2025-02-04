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  4. «Я здесь навсегда». Матвиенко иронично отреагировал на «уход» из Шахтера
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 11:44 |
1156
10

«Я здесь навсегда». Матвиенко иронично отреагировал на «уход» из Шахтера

Защитник горняков ответил Лассине Траоре

04 февраля 2025, 11:44 |
1156
10
«Я здесь навсегда». Матвиенко иронично отреагировал на «уход» из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

3 февраля 2025 года украинский защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко сделал публикацию на своей официальной странице в Instagram, в которой попрощался с вингером Александром Зубковым, перешедшим в турецкий «Трабзонспор».

В комментариях к сообщению пользователи заметили нападающего «горняков» Лассину Траоре. Он написал:

«Николай, надеюсь ты не уходишь от нас завтра?»

Комментарий увидел и сам Матвиенко, дав иронично-юмористический ответ:

«Я здесь навсегда 😂».

Недавно в СМИ появлялась информация, что «Шахтер» зимой этого года не отпустил Николая Матвиенко во французский «Марсель».

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Дмитро Вус Источник: Instagram
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OLDTROLL
Матвієнку слід було йти раніше, а тепер для нього Шахтар-стеля!
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+5
Saar
Змирився з колгоспом
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+4
Burevestnik
в одному мультфільмі кіт сказав;
"Таїті, Таїті... Не потрібні нам оті Таїті. Нас і тут добряче годують."
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+3
Gargantua81
ну ему капает 2 млн в год. а куда уходить?
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+3
easterly
Не думаю, що клубам при памяті потрібен офіційний привозун)
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Lulinnha
Коля ждёт приглашение в Ливерпуль или в Баварию... 
Ждёт... 
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+2
Артур Отаманчук
В сборной таже ситуация, пока ребруччо верховодит.
Ответить
+1
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