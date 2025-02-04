Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы все еще боремся за топ-4». Мареска – о победе над Вест Хэмом
Англия
04 февраля 2025, 09:16 |
223
0

«Мы все еще боремся за топ-4». Мареска – о победе над Вест Хэмом

Энцо Мареска заявил, что клуб продолжает бороться за зону Лиги чемпионов

04 февраля 2025, 09:16 |
223
0
«Мы все еще боремся за топ-4». Мареска – о победе над Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями после победного матча «синих» против «Вест Хэма» в 27 туре Английской Премьер-лиги.

Это была сложная игра, особенно в психологическом плане. Когда «Вест Хэм» приезжает сюда отсиживаться с 10 игроками по линии мяча, это нелегко. Нужно быть психологически сильным и терпеливым. В общем, мы полностью заслужили победу.

Мы все еще сражаемся за топ-4, надеюсь, сможем оставаться в гонке до конца. Участвовать в такой борьбе в феврале – это важное заявление», – сказал Мареска.

В нынешнем сезоне «Челси» занимает четвертое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей.

По теме:
Турнирная таблица АПЛ. Итоги 24-го тура: Челси вошел в топ-4, зону ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдало в аренду игрока, которого покупали за 45 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд арендовала молодого игрока Челси
Энцо Мареска Челси Английская Премьер-лига Вест Хэм чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канадцы освистали гимн США на матчах НХЛ и НБА. Все из-за Трампа
Хоккей | 04 февраля 2025, 02:30 5
Канадцы освистали гимн США на матчах НХЛ и НБА. Все из-за Трампа
Канадцы освистали гимн США на матчах НХЛ и НБА. Все из-за Трампа

Причиной стало агрессивное поведение Трампа

Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Футбол | 03 февраля 2025, 09:48 68
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории

За Кауа Элиаса «горняки» предложили очень серьезную сумму отступных

Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Футбол | 03.02.2025, 21:11
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки
Футбол | 04.02.2025, 08:41
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Футбол | 03.02.2025, 19:43
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 5
Бокс
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 17
Футбол
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
03.02.2025, 06:43 4
Футбол
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
02.02.2025, 22:34 5
Хоккей
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
02.02.2025, 08:33 17
Бокс
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 6
Бокс
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
02.02.2025, 13:48 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем