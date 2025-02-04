«Мы все еще боремся за топ-4». Мареска – о победе над Вест Хэмом

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями после победного матча «синих» против «Вест Хэма» в 27 туре Английской Премьер-лиги.

Это была сложная игра, особенно в психологическом плане. Когда «Вест Хэм» приезжает сюда отсиживаться с 10 игроками по линии мяча, это нелегко. Нужно быть психологически сильным и терпеливым. В общем, мы полностью заслужили победу.

Мы все еще сражаемся за топ-4, надеюсь, сможем оставаться в гонке до конца. Участвовать в такой борьбе в феврале – это важное заявление», – сказал Мареска.

В нынешнем сезоне «Челси» занимает четвертое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей.