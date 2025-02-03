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Лига Европы
03 февраля 2025, 20:21 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:31
785
1

Журналист: «Динамо должно премию дать тому, кто придумал играть в Гамбурге»

Вацко удивлен решением клуба

03 февраля 2025, 20:21 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:31
785
1
Журналист: «Динамо должно премию дать тому, кто придумал играть в Гамбурге»
ФК Динамо Киев

Известный журналист Виктор Вацко недоумевает, почему Динамо Киев формально домашние матчи Лиги Европы провело в Гамбурге, где было плохое поле, а также возникли проблемы с посещаемостью.

«Динамо заработало в Лиге Европы 12 миллионов евро призовых, а наибольшую премию «нужно отдать» тому в клубе, кто придумал играть в Гамбурге. И на премию еще могут сброситься Шахтер, Александрия и другие конкуренты. Команда должна было половину Европы проехать на эти матчи, так и еще болельщики не приходят, а поле было в ужасном состоянии».

Посещаемость в Гамбурге – это отдельный разговор. Там всего на домашние матчи пришло 21 тысяча человек. Может, в Динамо не знают, что можно зарабатывать деньги на посещаемости в еврокубках? Но для этого нужно работать, привлекать людей на трибуны», – сказал Вацко.

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Динамо Киев Лига Европы Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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