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  4. Колос – Cлога Добой – 0:1. Ошибка молодого защитника. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 13:50 |
43
0

Колос – Cлога Добой – 0:1. Ошибка молодого защитника. Видео голов и обзор

«Колос» проиграл боснийской команде

03 февраля 2025, 13:50 |
43
0
Колос – Cлога Добой – 0:1. Ошибка молодого защитника. Видео голов и обзор
ФК Колос

«Колос» в воскресенье, 2 февраля, провел два спарринга. В первом из них украинский клуб встречался с командой «Cлога Добой» (Босния и Герцеговина).

В своем чемпионате «Cлога Добой» идет на девятом месте. В 17 матчах команда набрала 21 очко (6 побед, 3 ничьи и 8 поражений).

Боснийцы забили после удачного прессинга – на 35-й минуте под давлением ошибся молодой защитник «Колоса» Владислав Шершень. Соперники этим шансом воспользовались.

Товарищеский матч. 2 февраля. Турция.

Колос (Украина) – Cлога Добой (Босния и Герцеговина) – 0:1

Стартовый состав «Колоса»: Мысак - Шершень, Поправка, ИНП (игрок на просмотре), Бойко, Криворучко, Демченко, ИНП, Алефиренко, Безручук, Третьяков

На 60-й минуте на замену вышли: Бондаренко, Козик, Владою, Цуриков, Ореховский, Гагнидзе, Безручук, Денисенко, Велетень, Ковталюк.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Колос Ковалевка Слога Добой контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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