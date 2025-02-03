Колос – Cлога Добой – 0:1. Ошибка молодого защитника. Видео голов и обзор

«Колос» в воскресенье, 2 февраля, провел два спарринга. В первом из них украинский клуб встречался с командой «Cлога Добой» (Босния и Герцеговина).

В своем чемпионате «Cлога Добой» идет на девятом месте. В 17 матчах команда набрала 21 очко (6 побед, 3 ничьи и 8 поражений).

Боснийцы забили после удачного прессинга – на 35-й минуте под давлением ошибся молодой защитник «Колоса» Владислав Шершень. Соперники этим шансом воспользовались.

Товарищеский матч. 2 февраля. Турция.

Колос (Украина) – Cлога Добой (Босния и Герцеговина) – 0:1

Стартовый состав «Колоса»: Мысак - Шершень, Поправка, ИНП (игрок на просмотре), Бойко, Криворучко, Демченко, ИНП, Алефиренко, Безручук, Третьяков

На 60-й минуте на замену вышли: Бондаренко, Козик, Владою, Цуриков, Ореховский, Гагнидзе, Безручук, Денисенко, Велетень, Ковталюк.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча