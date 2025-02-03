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03 февраля 2025, 13:10 |
670
1

Сачко рассказал о возвращении к тренерской деятельности

Тренер возглавил местную команду на Волыни

03 февраля 2025, 13:10 |
670
1
Сачко рассказал о возвращении к тренерской деятельности
Василий Сачко

Как стало известно Sport.ua, известный в прошлом нападающий, а затем – успешный наставник Ворсклы и Волыни Василий Сачко после довольно длительного перерыва вернулся на тренерский мостик.

Это произошло на традиционном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста во Львове, когда возглавляемый Сачко Тростянец из Волыни сыграл со второлиговым Рухом-2.

«Нашлись неравнодушные предприниматели в Тростянце, что неподалеку от Луцка, которые хотят вернуть большой футбол на Волынь, – рассказал Василий Сачко эксклюзивно для Sport.ua. – Вот почему я и дал согласие возглавить по их приглашению Тростянец. С нового сезона планируем выступать в любительском первенстве Украины, а затем – заявиться во Второй лиге.

Тростянец – чемпион и обладатель Кубка Волыни, в городе много делается для развития спортивной инфраструктуры, поэтому пока речь о передислокации в Луцк не идет.

Мне помогает известный футболист Сергей Симинин в роли играющего тренера. Среди новых подопечных есть еще несколько с опытом выступлений за команды УПЛ и Первой лиги, в частности, Роман Никитюк».

Добавим, что в свое время Василий Сачко выступал за Таврию, Волынь, Кривбасс и Ворсклу, тренировал Ворсклу и Волынь.

Ранее легендарный защитник луцкой Волыни Сергей Симинин, который родился на Луганщине, рассказал, что некоторые его родственники до сих пор находятся в оккупации.

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Василий Сачко Тростянец инсайд чемпионат Украины по футболу среди аматоров Роман Никитюк Сергей Симинин
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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