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Молодежные турниры
03 февраля 2025, 12:47 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:48
45
0

Провели два спарринга. Шахтер U-19 сыграл с Вайле и Гонведом

Команда Алексея Белика не смогла забить ни одного мяча в двух матчах

03 февраля 2025, 12:47 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:48
45
0
Провели два спарринга. Шахтер U-19 сыграл с Вайле и Гонведом
ФК Шахтер

«Шахтер» U-19 продолжает подготовку к матчу с «Хоффенхаймом» U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Команда Алексея Белика провела два контрольных матча разными составами.

Юношеская команда «Шахтера» в рамках подготовки ко второй части сезона сыграла спарринги с «Вайле» U-19 и «Гонведом» U-19. «Горняки» в режиме двукратных тренировок работали над интенсивностью работы с мячом и повышением качества взаимодействия в завершающей фазе атаки.

На зимних учебно-тренировочных сборах в Турции каждый недельный цикл замыкают контрольные матчи. На этот раз команда Алексея Белика встречалась с датским «Вайле» U-19 и венгерским «Гонведом» U-19, где были задействованы разные составы. Судьба поединка с «Вайле» U-19 была решена еще в первом тайме, когда соперник отличился на 30-й минуте, а в игре с «Гонведом» U-19 «оранжево-черные» уступили 0:2.

На следующей неделе «горняки» приступят к акцентированной подготовке к противостоянию с «Хоффенхаймом» U-19 в Юношеской лиге УЕФА, а также завершат программу спаррингов на зимних сборах матчами с юношеской сборной Словакии U-19 (5 февраля) и ФК «Брюль» (7 февраля).

«Шахтер» U-19 – «Вайле» U-19 – 0:1

«Шахтер» U-19: Недозимованый, Решетников, Гарабажий (Желиба, 46), Данковский (Гарабажий, 85), Онищук, Бундаш (к), Петрук (Бунета, 70), Балакай (Давиденко, 80), Слипчук (Ломага, 80) , Середа, Стрильчук (Шелекета, 70)

«Гонвед» U-19 – «Шахтер» U-19 – 2:0

«Шахтер» U-19: Баглай, Шелекета (Решетников, 46), Милокост, Костюк (Данковский, 46), Галонский, Калюжный, Давыденко (Бундаш, 77), Ющенко (Петрук, 77), Цуканов (к), Тютюнов (Середа, 77), Ломага.

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Шахтер Донецк U-19 Гонвед Вайле товарищеские матчи Алексей Белик
Сергій Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
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