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Чемпионшип
04 февраля 2025, 12:21 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:52
617
0

Экс-форвард Зари будет играть в Чемпионшипе. Его арендовал Блэкберн

Нигериец Эммануэль Деннис проведет в лагере «бродяг» ближайшие несколько месяцев

04 февраля 2025, 12:21 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:52
617
0
Экс-форвард Зари будет играть в Чемпионшипе. Его арендовал Блэкберн
x.com/rovers

27-летний центрфорвард «Ноттингем Форест» Эммануэль Деннис, известный в Украине по выступлениям за «Зарю», продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Африканец был арендовал клубом «Блэкберн Роверс» накануне, 3 февраля, в последний день работы зимнего трансферного окна в Англии.

За «Блэкберн» Деннис будет играть до 31 мая нынешнего года. Насколько известно, у «бродяг» не будет опции на выкуп контракта нападающего.

Отметим, что в первой части текущего сезона Эммануэль Деннис не сыграл ни единого официального матча за «Ноттингем Форест».

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Эммануэль Деннис Ноттингем Форест Блэкберн трансферы АПЛ Заря Луганск Чемпионшип
Алексей Сливченко Источник: ФК Блэкберн Роверс
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