Экс-форвард Зари будет играть в Чемпионшипе. Его арендовал Блэкберн
Нигериец Эммануэль Деннис проведет в лагере «бродяг» ближайшие несколько месяцев
27-летний центрфорвард «Ноттингем Форест» Эммануэль Деннис, известный в Украине по выступлениям за «Зарю», продолжит карьеру в Чемпионшипе.
Африканец был арендовал клубом «Блэкберн Роверс» накануне, 3 февраля, в последний день работы зимнего трансферного окна в Англии.
За «Блэкберн» Деннис будет играть до 31 мая нынешнего года. Насколько известно, у «бродяг» не будет опции на выкуп контракта нападающего.
Отметим, что в первой части текущего сезона Эммануэль Деннис не сыграл ни единого официального матча за «Ноттингем Форест».
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