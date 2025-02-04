Экс-форвард Зари будет играть в Чемпионшипе. Его арендовал Блэкберн

27-летний центрфорвард «Ноттингем Форест» Эммануэль Деннис, известный в Украине по выступлениям за «Зарю», продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Африканец был арендовал клубом «Блэкберн Роверс» накануне, 3 февраля, в последний день работы зимнего трансферного окна в Англии.

За «Блэкберн» Деннис будет играть до 31 мая нынешнего года. Насколько известно, у «бродяг» не будет опции на выкуп контракта нападающего.

Отметим, что в первой части текущего сезона Эммануэль Деннис не сыграл ни единого официального матча за «Ноттингем Форест».