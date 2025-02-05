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  4. Александр УСИК: «Это на 99 процентов шоу»
Профессиональный бокс
05 февраля 2025, 02:48 |
48
0

Александр УСИК: «Это на 99 процентов шоу»

У украинского боксера есть контракт с клубом «Полесье»

05 февраля 2025, 02:48 |
48
0
Александр УСИК: «Это на 99 процентов шоу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения боксерской карьеры.

– Вы заявляли, что хотите стать футболистом, подписали контракт с ФК «Полесье». Какая здесь доля шоу?

– Я не хочу становиться футболистом. В этой истории все правда, но и 99% шоу. Впрочем, когда буду играть за «Полесье», подготовлюсь и забью красивый гол, который станет голом года в Украине.

Возможно, это будет гол в ворота киевского «Динамо», за которое я болею с детства. «Полесье» позволило мне исполнить детскую мечту, заключив со мной контракт.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

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Динамо Киев Александр Усик Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийнык Источник: Forbes Украина
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