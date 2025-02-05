Александр УСИК: «Это на 99 процентов шоу»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения боксерской карьеры.

– Вы заявляли, что хотите стать футболистом, подписали контракт с ФК «Полесье». Какая здесь доля шоу?



– Я не хочу становиться футболистом. В этой истории все правда, но и 99% шоу. Впрочем, когда буду играть за «Полесье», подготовлюсь и забью красивый гол, который станет голом года в Украине.



Возможно, это будет гол в ворота киевского «Динамо», за которое я болею с детства. «Полесье» позволило мне исполнить детскую мечту, заключив со мной контракт.



Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.