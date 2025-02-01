Кто стал лучшим? Известна оценка Миколенко за разгром Лестера

1 февраля состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Лестером».

Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Эвертона». За хозяев в стартовом составе вышел украинский фулбек Виталий Миколенко. Украинец провел на поле 88 минут, после чего был заменен. Виталий не отметился результативными действиями.

Статистический портал WhoScored оценил игру Миколенко в 7.2 баллов. Лучшим игроком матча был признан автор одного из голов - нападающий Илиман Ндиайе (8.6).