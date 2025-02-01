Англия01 февраля 2025, 20:09 |
1578
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Кто стал лучшим? Известна оценка Миколенко за разгром Лестера
Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу Эвертона
01 февраля 2025, 20:09 |
1578
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1 февраля состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Лестером».
Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Эвертона». За хозяев в стартовом составе вышел украинский фулбек Виталий Миколенко. Украинец провел на поле 88 минут, после чего был заменен. Виталий не отметился результативными действиями.
Статистический портал WhoScored оценил игру Миколенко в 7.2 баллов. Лучшим игроком матча был признан автор одного из голов - нападающий Илиман Ндиайе (8.6).
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