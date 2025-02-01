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  4. Кто стал лучшим? Известна оценка Миколенко за разгром Лестера
Англия
01 февраля 2025, 20:09 |
1578
0

Кто стал лучшим? Известна оценка Миколенко за разгром Лестера

Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу Эвертона

01 февраля 2025, 20:09 |
1578
0
Кто стал лучшим? Известна оценка Миколенко за разгром Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Лестером».

Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Эвертона». За хозяев в стартовом составе вышел украинский фулбек Виталий Миколенко. Украинец провел на поле 88 минут, после чего был заменен. Виталий не отметился результативными действиями.

Статистический портал WhoScored оценил игру Миколенко в 7.2 баллов. Лучшим игроком матча был признан автор одного из голов - нападающий Илиман Ндиайе (8.6).

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Виталий Миколенко Эвертон Лестер Эвертон - Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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