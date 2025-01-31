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  4. Забарный в списке. Борнмут готовится к продаже четырех лидеров
Англия
31 января 2025, 18:17 |
2775
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Забарный в списке. Борнмут готовится к продаже четырех лидеров

Клуб готов распродавать активы

31 января 2025, 18:17 |
2775
0
Забарный в списке. Борнмут готовится к продаже четырех лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Забарный и Хейсен

По информации The Athletic, крайне успешный нынешний сезон и даже возможная борьба за место в Лиге чемпионов не меняют трансферные планы Борнмута.

В клубе работают над тем, чтобы выгодно продать четырех игроков. Любопытно, что трое из них – ключевые защитники: Илья Забарный, Дин Хейсен и Милош Керкез.

Кроме того, готовится продажа форварда Антуана Семеньо. У руководства уже есть планы, кем заменить игроков, а пока Борнмут хотел бы заработать максимальные деньги на молодых футболистах.

В нынешнем сезоне АПЛ только у Челси средний возраст стартового состава ниже, чем у Борнмута.

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Дин Хейсен Борнмут Илья Забарный Антуан Семеньо Милош Керкез трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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