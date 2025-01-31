Забарный в списке. Борнмут готовится к продаже четырех лидеров
Клуб готов распродавать активы
По информации The Athletic, крайне успешный нынешний сезон и даже возможная борьба за место в Лиге чемпионов не меняют трансферные планы Борнмута.
В клубе работают над тем, чтобы выгодно продать четырех игроков. Любопытно, что трое из них – ключевые защитники: Илья Забарный, Дин Хейсен и Милош Керкез.
Кроме того, готовится продажа форварда Антуана Семеньо. У руководства уже есть планы, кем заменить игроков, а пока Борнмут хотел бы заработать максимальные деньги на молодых футболистах.
В нынешнем сезоне АПЛ только у Челси средний возраст стартового состава ниже, чем у Борнмута.
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