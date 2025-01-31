УАФ подтвердила выдвижение Шевченко в УЕФА: подробности
Шевченко будет участвовать в выборах
Исполнительный комитет УАФ выдвинул президента организации Андрея Шевченко кандидатом в члены исполнительного комитета УЕФА.
Действующий президент УАФ будет претендовать на одну из двух позиций в исполнительном комитете УЕФА со сроком полномочий в два года.
Исполком избрал делегатов от УАФ на 49-й Конгресс УЕФА, который состоится 3 апреля 2025 года в Белграде (Сербия). Ими стали президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
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