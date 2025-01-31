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  4. УАФ подтвердила выдвижение Шевченко в УЕФА: подробности
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 18:53 | Обновлено 31 января 2025, 18:57
459
0

УАФ подтвердила выдвижение Шевченко в УЕФА: подробности

Шевченко будет участвовать в выборах

31 января 2025, 18:53 | Обновлено 31 января 2025, 18:57
459
0
УАФ подтвердила выдвижение Шевченко в УЕФА: подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Исполнительный комитет УАФ выдвинул президента организации Андрея Шевченко кандидатом в члены исполнительного комитета УЕФА.

Действующий президент УАФ будет претендовать на одну из двух позиций в исполнительном комитете УЕФА со сроком полномочий в два года.

Исполком избрал делегатов от УАФ на 49-й Конгресс УЕФА, который состоится 3 апреля 2025 года в Белграде (Сербия). Ими стали президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

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Источник: принято решение об участии Шевченко в выборах в Исполком УЕФА
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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола исполком УЕФА УЕФА Игорь Грищенко
Иван Зинченко Источник: Комитет арбитров УАФ
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