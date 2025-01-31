Саудовская Аравия31 января 2025, 18:05 |
2045
8
Дебютирует ли Бущан? Аль-Шабаб объявил стартовый состав на матч 18-го тура
Поединок чемпионата Саудовской Аравии состоится 31 января в 19:00
31 января 2025, 18:05 |
2045
8
31 января состоится матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу – «Аль-Иттифак» сыграет против «Аль-Шабаб».
Поединок пройдет на стадионе «Al Ettifaq club stadium» в Даммаме. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
В предстоящем поединке в составе «Аль-Шабаб» дебютирует украинский голкипер Георгий Бущан, который перебрался в этот клуб из киевского «Динамо».
«Аль-Шабаб» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 баллов. В активе «Аль-Иттифак» 19 пунктов и 12-я позиция.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2025, 23:55 315
Киевляне одержали долгожданную победу в основном раунде Лиги Европы
Футбол | 31 января 2025, 00:05 4
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы
Футбол | 31.01.2025, 06:47
Футбол | 31.01.2025, 16:20
Футбол | 31.01.2025, 18:17
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Цікаво, що Бущана відразу у старт поставили. Він же тільки прийшов. Мабуть ще не всіх партнерів по іменам запам'ятав. Невже у клуба така велика проблема з воротарями була?
Показать Скрыть 1 ответ
а где это зрелище показывают?
уже три пропустил а идёт только первый тайм
Показать Скрыть 1 ответ
Так 31 повинен починати 31го.
З Корабля на бал. Точніше в Аравію. Але в Ман Сіті тут новачок минулого уїкенду вийшов. Гол для суперників заробив. Потім Жозеп скаржився на себе що не треба було от так зразу. А це ж зовсім все інше в саудівців.
Посмотрел бы))
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2025, 06:23 27
31.01.2025, 08:53
30.01.2025, 06:23 17
29.01.2025, 16:36
30.01.2025, 23:52 10
31.01.2025, 13:25 49
30.01.2025, 17:50 7
29.01.2025, 19:11 8