Дебютирует ли Бущан? Аль-Шабаб объявил стартовый состав на матч 18-го тура

31 января состоится матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу – «Аль-Иттифак» сыграет против «Аль-Шабаб».

Поединок пройдет на стадионе «Al Ettifaq club stadium» в Даммаме. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

В предстоящем поединке в составе «Аль-Шабаб» дебютирует украинский голкипер Георгий Бущан, который перебрался в этот клуб из киевского «Динамо».

«Аль-Шабаб» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 баллов. В активе «Аль-Иттифак» 19 пунктов и 12-я позиция.