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  4. Дебютирует ли Бущан? Аль-Шабаб объявил стартовый состав на матч 18-го тура
Саудовская Аравия
31 января 2025, 18:05 |
2045
8

Дебютирует ли Бущан? Аль-Шабаб объявил стартовый состав на матч 18-го тура

Поединок чемпионата Саудовской Аравии состоится 31 января в 19:00

31 января 2025, 18:05 |
2045
8
Дебютирует ли Бущан? Аль-Шабаб объявил стартовый состав на матч 18-го тура

31 января состоится матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу – «Аль-Иттифак» сыграет против «Аль-Шабаб».

Поединок пройдет на стадионе «Al Ettifaq club stadium» в Даммаме. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

В предстоящем поединке в составе «Аль-Шабаб» дебютирует украинский голкипер Георгий Бущан, который перебрался в этот клуб из киевского «Динамо».

«Аль-Шабаб» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 баллов. В активе «Аль-Иттифак» 19 пунктов и 12-я позиция.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Аль-Шабаб Георгий Бущан стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 8
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Mark4854590
Цікаво, що Бущана відразу у старт поставили. Він же тільки прийшов. Мабуть ще не всіх партнерів по іменам запам'ятав. Невже у клуба така велика проблема з воротарями була?
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+2
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Gargantua81
а где это зрелище показывают?
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+1
apepa
уже три пропустил а идёт только первый тайм
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0
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pol-55
Так 31 повинен починати 31го.
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0
antt
З Корабля на бал. Точніше в Аравію. Але в Ман Сіті тут новачок минулого уїкенду вийшов. Гол для суперників заробив. Потім Жозеп скаржився на себе що не треба було от так зразу. А це ж зовсім все інше в саудівців.
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0
AK.228
Посмотрел бы))
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-1
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